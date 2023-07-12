"Хабар через паркан": у "Слузі народу" пояснили, як реагуватимуть на справу Марченко

У парламентській фракції "Слуга народу" запевняють, що нардепці Людмилі Марченко загрожує виключення з фракції у випадку, якщо правоохоронці доведуть її провину у зловживанні впливом.

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук в коментарі УП, керівник фракції СН Давид Арахамія у Telegram

Пряма мова: "Ми висловили свою позицію з цього приводу в перші години після того, як з’явилися повідомлення про те, що народна депутатка з нашої фракції може бути причетною до неправомірних і абсолютно неприпустимих дій.

Ми одразу заявили, що у випадку підтвердження інформації та наявності вини Людмила Марченко буде виключена з фракції, як це було уже не раз".

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Оновлено: Керівник фракції СН Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі повідомив, що членство Людмили Марченко у фракції політичної партії "Слуга народу" призупинено. За його словами, рішення про її виключення буде прийнято на найближчому засіданні фракції.

Що передувало: 11 липня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру депутатці Верховної Ради з фракції "Слуга народу" Людмилі Марченко та її помічниці. Жінок звинувачують у тому, що за хабар 2800 доларів вони допомагали чоловіку незаконно виїхати за кордон.

НАБУ оприлюднило частину доказів, зокрема розмови фігурантів, де обговорюються деталі махінації. На відео зафіксовано також момент передачі грошей помічницею нардепці та як Марченко намагалась позбутися речових доказів, викинувши долари за паркан свого обійстя.

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