"Взятка через забор": в "Слуге народа" объяснили, как будут реагировать на дело Марченко
В парламентской фракции "Слуга народа" уверяют, что нардепу Людмиле Марченко грозит исключение из фракции в случае, если правоохранители докажут ее вину в злоупотреблении влиянием.
Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии УП, руководитель фракции СН Давид Арахамия в Telegram
Прямая речь: "Мы выразили свою позицию по этому поводу в первые часы после того, как появились сообщения о том, что народный депутат из нашей фракции может быть причастна к неправомерным и абсолютно недопустимым действиям.
Мы сразу заявили, что в случае подтверждения информации и наличия вины Людмила Марченко будет исключена из фракции, как это было уже не раз".
Обновлено: Руководитель фракции СН Давид Арахамия в своем Telegram-канале сообщил, что членство Людмилы Марченко во фракции политической партии "Слуга народа" приостановлено. По его словам, решение о ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции.
Что предшествовало: 11 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении депутату Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Женщин обвиняют в том, что за взятку 2800 долларов они помогали мужчине незаконно выехать за границу.
НАБУ обнародовало часть доказательств, в частности разговоры фигурантов, где обсуждаются детали махинации. На видео зафиксирован также момент передачи денег помощницей нардепу и как Марченко пыталась избавиться от вещественных доказательств, выбросив доллары за забор своего двора.
Предыстория:
- 5 июля стало известно, что НАБУ разоблачило помощника народного депутата от партии "Слуга народа" Людмилы Марченко на получении взятки за внесение данных в систему "Шлях", что дает разрешение на пересечение границы.
- Источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о нардепе Марченко.
- По данным следствия, группа лиц систематически получала взятки за внесение через ОВА сведений в информационную систему "Шлях".