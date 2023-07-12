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"Взятка через забор": в "Слуге народа" объяснили, как будут реагировать на дело Марченко

Александр Шумилин, Валентина РоманенкоСреда, 12 июля 2023, 14:10
Взятка через забор: в Слуге народа объяснили, как будут реагировать на дело Марченко
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В парламентской фракции "Слуга народа" уверяют, что нардепу Людмиле Марченко грозит исключение из фракции в случае, если правоохранители докажут ее вину в злоупотреблении влиянием.

Источник: пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии УП, руководитель фракции СН Давид Арахамия в Telegram

Прямая речь: "Мы выразили свою позицию по этому поводу в первые часы после того, как появились сообщения о том, что народный депутат из нашей фракции может быть причастна к неправомерным и абсолютно недопустимым действиям.

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Мы сразу заявили, что в случае подтверждения информации и наличия вины Людмила Марченко будет исключена из фракции, как это было уже не раз".

Обновлено: Руководитель фракции СН Давид Арахамия в своем Telegram-канале сообщил, что членство Людмилы Марченко во фракции политической партии "Слуга народа" приостановлено. По его словам, решение о ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции.

Что предшествовало: 11 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении депутату Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Женщин обвиняют в том, что за взятку 2800 долларов они помогали мужчине незаконно выехать за границу.

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НАБУ обнародовало часть доказательств, в частности разговоры фигурантов, где обсуждаются детали махинации. На видео зафиксирован также момент передачи денег помощницей нардепу и как Марченко пыталась избавиться от вещественных доказательств, выбросив доллары за забор своего двора.

Предыстория:

  • 5 июля стало известно, что НАБУ разоблачило помощника народного депутата от партии "Слуга народа" Людмилы Марченко на получении взятки за внесение данных в систему "Шлях", что дает разрешение на пересечение границы.
  • Источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о нардепе Марченко.
  • По данным следствия, группа лиц систематически получала взятки за внесение через ОВА сведений в информационную систему "Шлях".

Темы: взяткаСлуга народа
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