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Прикордонники розповіли, скільки росіян отримали українські візи за рік

Валентина РоманенкоСереда, 12 липня 2023, 18:10
Прикордонники розповіли, скільки росіян отримали українські візи за рік
ілюстративне фото Unsplash

Від початку дії візового режиму з Росією, тобто з липня 2022 року, громадянам РФ видали понад 50 віз, але не всі ними скористалися.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "За весь час дії візового режиму для громадян Російської Федерації, за наявною в мене інформацією, було видано трошки більше 50 віз. В основному – з метою возз’єднання сімей.

Але за цей час не всі скористалися цими візами, бо державний кордон на в’їзд перетнуло майже 45 громадян РФ, які мали візу... Переважно це жінки та діти".

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Що передувало: 1 липня 2022 року почало діяти рішення українського уряду про припинення безвізових поїздок для росіян.

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Теми: візиРосіяПрикордонна служба
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