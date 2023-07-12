Прикордонники розповіли, скільки росіян отримали українські візи за рік

Від початку дії візового режиму з Росією, тобто з липня 2022 року, громадянам РФ видали понад 50 віз, але не всі ними скористалися.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "За весь час дії візового режиму для громадян Російської Федерації, за наявною в мене інформацією, було видано трошки більше 50 віз. В основному – з метою возз’єднання сімей.

Але за цей час не всі скористалися цими візами, бо державний кордон на в’їзд перетнуло майже 45 громадян РФ, які мали візу... Переважно це жінки та діти".

Що передувало: 1 липня 2022 року почало діяти рішення українського уряду про припинення безвізових поїздок для росіян.