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Пограничники рассказали, сколько россиян получили украинские визы за год

Валентина РоманенкоСреда, 12 июля 2023, 18:10
Пограничники рассказали, сколько россиян получили украинские визы за год
иллюстративное фото Unsplash

С начала действия визового режима с Россией, то есть с июля 2022 года, гражданам РФ выдали более 50 виз, но не все ими воспользовались.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "За все время действия визового режима для граждан Российской Федерации, по имеющейся у меня информации, было выдано чуть больше 50 виз. В основном - с целью воссоединения семей.

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Но за это время не все воспользовались этими визами, потому что государственную границу на въезд пересекло почти 45 граждан РФ, которые имели визу... В основном это женщины и дети".

Что предшествовало: 1 июля 2022 года начало действовать решение украинского правительства о прекращении безвизовых поездок для россиян.

Темы: визыРосcияПограничная служба
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