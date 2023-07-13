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РФ ночью атаковала Киев: спасатели сообщили о падении обломков в 4 районах и 4 пострадавших

Четверг, 13 июля 2023, 06:15
РФ ночью атаковала Киев: спасатели сообщили о падении обломков в 4 районах и 4 пострадавших
Поврежденный дом в Киеве. Фото ГСЧС Украины

В результате атаки российских беспилотников на Киев ночью 13 июля 2 человека получили осколочные ранения и были госпитализированы, еще 2 – отравились продуктами горения, однако от госпитализации отказались. Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в 4 районах столицы.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Дословно: "Ночью 13 июля враг совершил очередную атаку на Киев. Предварительно падение обломков зафиксировано в 4 районах столицы.

По одному адресу спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного жилого дома. В результате происшествия были травмированы 2 человека (отравление продуктами горения), от госпитализации они отказались. Кроме того, по данному адресу был спасен и выведен на безопасное расстояние 1 человек.

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По другому адресу в 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания без последующего горения. До прибытия спасателей на месте было обнаружено 2-х пострадавших с осколочными ранениями, они были госпитализированы в медицинское учреждение.

Еще по одному адресу произошло возгорание в 1-этажном недействующем здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м. Пожар пожарные оперативно ликвидировали.

Кроме того, ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории.

ВИДЕО ДНЯ

По другим адресам пожаров не было".

 
 
 
 

Детали: В ГСЧС сообщили, что на местах событий было привлечено 95 спасателей и 19 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Напомним: Силы воздушной обороны Украины обнаружили и сбили около 10 российских беспилотников, которые ночью 13 июля атаковали Киев.

Темы: КиевбеспилотникиРосcия
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