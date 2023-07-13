РФ ночью атаковала Киев: спасатели сообщили о падении обломков в 4 районах и 4 пострадавших

В результате атаки российских беспилотников на Киев ночью 13 июля 2 человека получили осколочные ранения и были госпитализированы, еще 2 – отравились продуктами горения, однако от госпитализации отказались. Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в 4 районах столицы.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Дословно: "Ночью 13 июля враг совершил очередную атаку на Киев. Предварительно падение обломков зафиксировано в 4 районах столицы.

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По одному адресу спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного жилого дома. В результате происшествия были травмированы 2 человека (отравление продуктами горения), от госпитализации они отказались. Кроме того, по данному адресу был спасен и выведен на безопасное расстояние 1 человек.

По другому адресу в 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания без последующего горения. До прибытия спасателей на месте было обнаружено 2-х пострадавших с осколочными ранениями, они были госпитализированы в медицинское учреждение.

Еще по одному адресу произошло возгорание в 1-этажном недействующем здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м. Пожар пожарные оперативно ликвидировали.

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Кроме того, ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории.

По другим адресам пожаров не было".

Детали: В ГСЧС сообщили, что на местах событий было привлечено 95 спасателей и 19 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Напомним: Силы воздушной обороны Украины обнаружили и сбили около 10 российских беспилотников, которые ночью 13 июля атаковали Киев.