Сили ППО знищили над Києвом близько 10 "Шахедів" – КМВА

Сили повітряної оборони України виявили і збили близько 10 російських безпілотників, які вночі 13 липня атакували Київ.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Третій день поспіль Київ атакують баражуючі боєприпаси "Shahed". Цієї ночі була масована атака іранських дронів. БпЛА заходили на столицю з різних напрямків.

Силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей".

Реклама:

Деталі: Попко також повідомив що у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському і Подільському районах Києва зафіксовано падіння уламків збитих ворожих безпілотників.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки російських безпілотників на Київ загинув чоловік, ще 4 людини отримали поранення, 2 з них – госпіталізовано.