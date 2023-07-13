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Сили ППО знищили над Києвом близько 10 "Шахедів" – КМВА

"Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 04:06
Сили ППО знищили над Києвом близько 10 Шахедів – КМВА
ДРОН-КАМІКАДЗЕ SHAHED-136. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Сили повітряної оборони України виявили і збили близько 10 російських безпілотників, які вночі 13 липня атакували Київ.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Третій день поспіль Київ атакують баражуючі боєприпаси "Shahed". Цієї ночі була масована атака іранських дронів. БпЛА заходили на столицю з різних напрямків.

Силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей".

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Деталі: Попко також повідомив що у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському і Подільському районах Києва зафіксовано падіння уламків збитих ворожих безпілотників.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки російських безпілотників на Київ загинув чоловік, ще 4 людини отримали поранення, 2 з них – госпіталізовано.

Теми: безпілотникиШахедКиїв
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