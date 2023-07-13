Українські захисники збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник – ОВА

Сили оборони Україгни пізно ввечері 12 липня збили російський безпілотник над Дніпропетровською областю.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Пізно ввечері в небі над областю наші оборонці збили безпілотник агресора".

Деталі: За словами очільника ОВА, ніч на 13 липня в містах і районах Дніпропетровщини пройшла без обстрілів.

Реклама:

Нагадаємо: Сили повітряної оборони України виявили і збили близько 10 російських безпілотників, які вночі 13 липня атакували Київ.