Українські захисники збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник – ОВА
Четвер, 13 липня 2023, 07:44
Сили оборони Україгни пізно ввечері 12 липня збили російський безпілотник над Дніпропетровською областю.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Пізно ввечері в небі над областю наші оборонці збили безпілотник агресора".
Деталі: За словами очільника ОВА, ніч на 13 липня в містах і районах Дніпропетровщини пройшла без обстрілів.
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Нагадаємо: Сили повітряної оборони України виявили і збили близько 10 російських безпілотників, які вночі 13 липня атакували Київ.
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