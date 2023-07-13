Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські захисники збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник – ОВА

"Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 07:44
Українські захисники збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник – ОВА
ДРОН-КАМІКАДЗЕ SHAHED-136. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Сили оборони Україгни пізно ввечері 12 липня збили російський безпілотник над Дніпропетровською областю.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Пізно ввечері в небі над областю наші оборонці збили безпілотник агресора". 

Деталі: За словами очільника ОВА, ніч на 13 липня в містах і районах Дніпропетровщини пройшла без обстрілів.

Реклама:

Нагадаємо: Сили повітряної оборони України виявили і збили близько 10 російських безпілотників, які вночі 13 липня атакували Київ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
Дніпропетровська область
Ворог 6 разів обстріляв Нікопольщину: атакував дроном і артилерією
Росіяни вдарили вночі по Дніпропетровщині з важкої артилерії
Ворог атакував Дніпропетровщину "Шахедами", двоє загиблих
Останні новини
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
13:18
Ryanair розглядає можливість відновлення польотів в Україну до кінця 2023 року
Усі новини...
Реклама: