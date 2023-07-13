Украинские защитники сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник – ОВА

Силы обороны Украигни поздно вечером 12 июля сбили российский беспилотник над Днепропетровской областью.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Поздно вечером в небе над областью наши защитники сбили беспилотник агрессора".

Реклама:

Детали: По словам главы ОВА, ночь на 13 июля в городах и районах Днепропетровщины прошла без обстрелов.

Напомним: Силы воздушной обороны Украины обнаружили и сбили около 10 российских беспилотников, которые ночью 13 июля атаковали Киев.