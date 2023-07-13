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В ніч на 13 липня РФ атакувала "Шахедами", "Калібрами" і балістикою: ППО знищила 22 цілі

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 липня 2023, 07:56
В ніч на 13 липня РФ атакувала Шахедами, Калібрами і балістикою: ППО знищила 22 цілі
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на 13 липня протиповітряна оборона України знищила усі 20 дронів Shahed, якими атакував ворог, та 2 крилаті ракети "Калібр".

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, Telegram-канал Повітряних сил

Пряма мова: "Можна говорити, що була нічна атака і "Шахедами" і крилатими ракетами, а також зафіксовано одну балістичну ракету типу "Іскандер М". Її запустили з окупованого Криму з району Джанкой.

Дві крилаті ракети типу "Калібр" було запущено з Чорного моря, обидві знищено на різних напрямках протиповітряною обороною.

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Також було зафіксовано ударні БПЛА типу Shahed-131/136 з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ (з південного напрямку) і з півночі (курський напрямок).

Можна говорити, що більшість БПЛА атакували Київщину, саме там значна частина ударних дронів була знищена.

Тож, у підсумку маємо успішну роботу ППО: знищено 20 іранських "Шахедів" (усі, які летіли), також знищено 2 крилаті ракети "Калібр"".

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Деталі: У ТГ Повітряних сил зазначається, що стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється.

До відбиття ворожої атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.  

Теми: ракетний ударРосіяППОПовітряні сили ЗСУ
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