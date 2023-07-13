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В ночь на 13 июля РФ атаковала "Шахедами", "Калибрами" и баллистикой: ПВО уничтожила 22 цели

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июля 2023, 07:56
В ночь на 13 июля РФ атаковала Шахедами, Калибрами и баллистикой: ПВО уничтожила 22 цели
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на 13 июля противовоздушная оборона Украины уничтожила все 20 дронов Shahed, которыми атаковал враг, и 2 крылатые ракеты "Калибр".

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, Telegram-канал Воздушных сил

Прямая речь: "Можно говорить, что была ночная атака и "Шахедами" и крылатыми ракетами, а также зафиксирована одна баллистическая ракета типа "Искандер М". Ее запустили из оккупированного Крыма? из района Джанкой.

Две крылатые ракеты типа "Калибр" были запущены из Черного моря, обе уничтожены на разных направлениях противовоздушной обороной.

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Также были зафиксированы ударные БПЛА типа Shahed-131/136 с двух направлений: Приморско-Ахтарск (с южного направления) и с севера (курское направление).

Можно говорить, что большинство БПЛА атаковали Киевскую область, именно там значительная часть ударных дронов была уничтожена.

Поэтому, в итоге имеем успешную работу ПВО: уничтожено 20 иранских "Шахедов" (все, которые летели), также уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр"".

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Детали: В ТГ Воздушных сил отмечается, что о последствиях пуска ракеты из ОТРК "Искандер-М" информация уточняется.

К отражению вражеской атаки привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

За текущие и прошедшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 15 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

Темы: ракетный ударРосcияПВОВоздушные силы ВСУ
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