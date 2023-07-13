В ночь на 13 июля РФ атаковала "Шахедами", "Калибрами" и баллистикой: ПВО уничтожила 22 цели

В ночь на 13 июля противовоздушная оборона Украины уничтожила все 20 дронов Shahed, которыми атаковал враг, и 2 крылатые ракеты "Калибр".

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, Telegram-канал Воздушных сил

Прямая речь: "Можно говорить, что была ночная атака и "Шахедами" и крылатыми ракетами, а также зафиксирована одна баллистическая ракета типа "Искандер М". Ее запустили из оккупированного Крыма? из района Джанкой.

Реклама:

Две крылатые ракеты типа "Калибр" были запущены из Черного моря, обе уничтожены на разных направлениях противовоздушной обороной.

Также были зафиксированы ударные БПЛА типа Shahed-131/136 с двух направлений: Приморско-Ахтарск (с южного направления) и с севера (курское направление).

Можно говорить, что большинство БПЛА атаковали Киевскую область, именно там значительная часть ударных дронов была уничтожена.

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому, в итоге имеем успешную работу ПВО: уничтожено 20 иранских "Шахедов" (все, которые летели), также уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр"".

Детали: В ТГ Воздушных сил отмечается, что о последствиях пуска ракеты из ОТРК "Искандер-М" информация уточняется.

К отражению вражеской атаки привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

За текущие и прошедшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 15 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.