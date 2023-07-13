Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 20, з них 8 дітей
Четвер, 13 липня 2023, 09:48
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя 12 липня зросла до 20 людей, серед них є 8 дітей.
Джерело: Міністерство внутрішніх справ
Деталі: Повідомляється, що станом на 8:00 13 липня, за даними обласного центру екстренної медичної допомоги та медицина катастроф, постраждали 20 людей, них 8 дітей.
Під наглядом лікарів перебувають 15 дорослих та 7 дітей. Загрози життю немає. Інші знаходяться на амбулаторному лікуванні.
Реклама:
Що передувало: 12 липня, ворог здійснив удар по місту Запоріжжя. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу людям.
ВІДЕО ДНЯ