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Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 20, з них 8 дітей

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 липня 2023, 09:48
Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 20, з них 8 дітей
фото ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя 12 липня зросла до 20 людей, серед них є 8 дітей.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Деталі: Повідомляється, що станом на 8:00 13 липня, за даними обласного центру екстренної медичної допомоги та медицина катастроф, постраждали 20 людей, них 8 дітей.

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Під наглядом лікарів перебувають 15 дорослих та 7 дітей. Загрози життю немає. Інші знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Що передувало: 12 липня, ворог здійснив удар по місту Запоріжжя. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу людям.

Теми: Запоріжжявійна
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