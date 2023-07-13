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Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло до 20, из них 8 детей

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 июля 2023, 09:48
Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло до 20, из них 8 детей
фото ГСЧС

Количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье 12 июля возросло до 20 человек, среди них есть 8 детей.

Источник: Министерство внутренних дел

Детали: Сообщается, что по состоянию на 8:00 13 июля, по данным областного центра экстренной медицинской помощи и медицина катастроф, пострадали 20 человек, из них 8 детей.

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Под наблюдением врачей находятся 15 взрослых и 7 детей. Угрозы жизни нет. Остальные находятся на амбулаторном лечении.

Что предшествовало: 12 июля, враг совершил удар по городу Запорожье. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь людям.

Темы: Запорожьевойна
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