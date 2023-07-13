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Розвідка Британії про "вибухові тарани" РФ: Ймовірно – винахід чеченців

"Європейська правда"Четвер, 13 липня 2023, 10:22
Розвідка Британії про вибухові тарани РФ: Ймовірно – винахід чеченців
ілюстративне фото російського БТР

Британська розвідка припускає, що використання російськими окупантами старої техніки в якості тарану з вибухівкою могли ініціювати підрозділи з Чечні.

Джерело: розвідувальнмй огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 13 липня, на який посилається "Європейська правда"

Деталі: У липні 2023 року з’являлося кілька свідчень про те, що російські військові запаковували по кілька тонн вибухівки у старі бронемашини та у такому вигляді спрямовували їх на українські позиції. Екіпаж скоріше за все залишав машину, задавши їй курс.

Більшість таких випадків були зафіксовані у секторі під Мар’їнкою та співпали у часі з появою там чеченських підрозділів.

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"Є реалістична ймовірність, що чеченські підрозділи є першопрохідцями з цією тактикою", – припускає розвідка.

Аналітики нагадують, що бійці з Чечні мають давній досвід винахідливого використання вибухових пристроїв ще з часів чеченських воєн 90-х років, і відомо про випадки, коли чеченці, які воюють у лавах сил оборони України, у січні 2023 року теж робили такі "вибухові тарани".

Розвідка констатує, що абсолютна більшість запакованих вибухівкою "таранів" не доїжджають до цілі, оскільки підриваються на мінах або їх знищують вогнем.

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"Водночас, вони спричиняють надзвичайно потужні вибухи, які можуть мати психологічний ефект на оборонців", – додають в огляді.

Що було раніше: У попередньому огляді розвідка на основі публічної появи російських топ-посадовців припустила, що близького до керівника ПВК "Вагнер" генерала Суровікіна після заколоту справді посунули на другий план.

Теми: розвідкавійна
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