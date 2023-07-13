Розвідка Британії про "вибухові тарани" РФ: Ймовірно – винахід чеченців

Британська розвідка припускає, що використання російськими окупантами старої техніки в якості тарану з вибухівкою могли ініціювати підрозділи з Чечні.

Джерело: розвідувальнмй огляд Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 13 липня, на який посилається "Європейська правда"

Деталі: У липні 2023 року з’являлося кілька свідчень про те, що російські військові запаковували по кілька тонн вибухівки у старі бронемашини та у такому вигляді спрямовували їх на українські позиції. Екіпаж скоріше за все залишав машину, задавши їй курс.

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Більшість таких випадків були зафіксовані у секторі під Мар’їнкою та співпали у часі з появою там чеченських підрозділів.

"Є реалістична ймовірність, що чеченські підрозділи є першопрохідцями з цією тактикою", – припускає розвідка.

Аналітики нагадують, що бійці з Чечні мають давній досвід винахідливого використання вибухових пристроїв ще з часів чеченських воєн 90-х років, і відомо про випадки, коли чеченці, які воюють у лавах сил оборони України, у січні 2023 року теж робили такі "вибухові тарани".

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Розвідка констатує, що абсолютна більшість запакованих вибухівкою "таранів" не доїжджають до цілі, оскільки підриваються на мінах або їх знищують вогнем.

"Водночас, вони спричиняють надзвичайно потужні вибухи, які можуть мати психологічний ефект на оборонців", – додають в огляді.

Що було раніше: У попередньому огляді розвідка на основі публічної появи російських топ-посадовців припустила, що близького до керівника ПВК "Вагнер" генерала Суровікіна після заколоту справді посунули на другий план.