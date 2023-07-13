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Разведка Британии о "взрывных таранах" РФ: Вероятно – изобретение чеченцев

"Европейская правда"Четверг, 13 июля 2023, 10:22
Разведка Британии о взрывных таранах РФ: Вероятно – изобретение чеченцев
иллюстративное фото российского БТР

Британская разведка предполагает, что использование российскими оккупантами старой техники в качестве тарана со взрывчаткой могли инициировать подразделения из Чечни.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 13 июля, на который ссылается "Европейская правда"

Детали: В июле 2023 года появлялось несколько свидетельств о том, что российские военные запаковывали по несколько тонн взрывчатки в старые бронемашины и в таком виде направляли их на украинские позиции. Экипаж скорее всего оставлял машину, задав ей курс.

Большинство таких случаев были зафиксированы в секторе под Марьинкой и совпали по времени с появлением там чеченских подразделений.

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"Есть реалистичная вероятность, что чеченские подразделения являются первопроходцами с этой тактикой", - предполагает разведка.

Аналитики напоминают, что бойцы из Чечни имеют давний опыт изобретательного использования взрывных устройств еще со времен чеченских войн 90-х годов, и известно о случаях, когда чеченцы, воюющие в рядах сил обороны Украины, в январе 2023 года тоже делали такие "взрывные тараны".

Разведка констатирует, что абсолютное большинство запакованных взрывчаткой "таранов" не доезжают до цели, поскольку подрываются на минах или уничтожаются огнем.

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"В то же время, они вызывают чрезвычайно мощные взрывы, которые могут иметь психологический эффект на защитников", - добавляют в обзоре.

Что было ранее: В предыдущем обзоре разведка на основе публичного появления российских топ-чиновников предположила, что близкого к руководителю ЧВК "Вагнер" генерала Суровикина после мятежа действительно отодвинули на второй план.

Темы: разведкавойна
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