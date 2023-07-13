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Разведка Британии о "взрывных таранах" РФ: Вероятно – изобретение чеченцев

"Европейская правда"Четверг, 13 июля 2023, 10:22
Разведка Британии о взрывных таранах РФ: Вероятно – изобретение чеченцев
иллюстративное фото российского БТР

Британская разведка предполагает, что использование российскими оккупантами старой техники в качестве тарана со взрывчаткой могли инициировать подразделения из Чечни.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 13 июля, на который ссылается "Европейская правда"

Детали: В июле 2023 года появлялось несколько свидетельств о том, что российские военные запаковывали по несколько тонн взрывчатки в старые бронемашины и в таком виде направляли их на украинские позиции. Экипаж скорее всего оставлял машину, задав ей курс.

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Большинство таких случаев были зафиксированы в секторе под Марьинкой и совпали по времени с появлением там чеченских подразделений.

"Есть реалистичная вероятность, что чеченские подразделения являются первопроходцами с этой тактикой", - предполагает разведка.

Аналитики напоминают, что бойцы из Чечни имеют давний опыт изобретательного использования взрывных устройств еще со времен чеченских войн 90-х годов, и известно о случаях, когда чеченцы, воюющие в рядах сил обороны Украины, в январе 2023 года тоже делали такие "взрывные тараны".

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Разведка констатирует, что абсолютное большинство запакованных взрывчаткой "таранов" не доезжают до цели, поскольку подрываются на минах или уничтожаются огнем.

"В то же время, они вызывают чрезвычайно мощные взрывы, которые могут иметь психологический эффект на защитников", - добавляют в обзоре.

Что было ранее: В предыдущем обзоре разведка на основе публичного появления российских топ-чиновников предположила, что близкого к руководителю ЧВК "Вагнер" генерала Суровикина после мятежа действительно отодвинули на второй план.

Темы: разведкавойна
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