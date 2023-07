Британська розвідка знайшла доказ, що Суровікіна в РФ "посунули на другий план"

Британська розвідка відзначила, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов вперше після заколоту групи "Вагнер" з'явився в ефірі, заслухавши доповідь начальника штабу Повітряно-космічних сил Росії Віктора Афзалова, який є заступником Сергія Суровікіна.

Джерело: огляд британської військової розвідки за 12 липня, поширений Міністерством оборони Великої Британії, і відео Міністерства оборони Росії

Деталі: 10 липня 2023 року начальник російського Генерального штабу генерал Валерій Герасимов вперше з'явився на телебаченні після невдалого заколоту "Вагнера" 24 червня 2023 року.

Герасимов з'явився на брифінгу по відеозв'язку з начальником штабу Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковником Віктором Афзаловим.

Реклама:

Афзалов перебуває на цій посаді щонайменше 4 роки, але це, ймовірно, його перша публічна поява з Герасимовим, зазначає британська розвідка.

Афзалов є заступником головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії генерала Сергія Суровікіна.

Дослівно: "Підвищена публічність Афзалова в той час, як місцезнаходження Суровікіна залишається незрозумілим, додає додаткової ваги гіпотезі про те, що Суровікін був відсунутий на другий план після заколоту".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/W0elAo8I8N



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/CDZMHAFc1S