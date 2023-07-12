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Британська розвідка знайшла доказ, що Суровікіна в РФ "посунули на другий план"

Олена РощінаСереда, 12 липня 2023, 09:30
Британська розвідка знайшла доказ, що Суровікіна в РФ посунули на другий план
Валерій Герасимов і Віктор Афзалов, скриншот

Британська розвідка відзначила, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов вперше після заколоту групи "Вагнер" з'явився в ефірі, заслухавши доповідь начальника штабу Повітряно-космічних сил Росії Віктора Афзалова, який є заступником Сергія Суровікіна.

Джерело: огляд британської військової розвідки за 12 липня, поширений Міністерством оборони Великої Британії, і відео Міністерства оборони Росії

Деталі: 10 липня 2023 року начальник російського Генерального штабу генерал Валерій Герасимов вперше з'явився на телебаченні після невдалого заколоту "Вагнера" 24 червня 2023 року.

 
Валерій Герасимов

Герасимов з'явився на брифінгу по відеозв'язку з начальником штабу Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковником Віктором Афзаловим. 

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Віктор Афзалов

Афзалов перебуває на цій посаді щонайменше 4 роки, але це, ймовірно, його перша публічна поява з Герасимовим, зазначає британська розвідка.

Афзалов є заступником головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії генерала Сергія Суровікіна. 

Дослівно: "Підвищена публічність Афзалова в той час, як місцезнаходження Суровікіна залишається незрозумілим, додає додаткової ваги гіпотезі про те, що Суровікін був відсунутий на другий план після заколоту".

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Теми: РосіярозвідкаСуровікінПригожин
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