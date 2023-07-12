Британська розвідка знайшла доказ, що Суровікіна в РФ "посунули на другий план"
Британська розвідка відзначила, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов вперше після заколоту групи "Вагнер" з'явився в ефірі, заслухавши доповідь начальника штабу Повітряно-космічних сил Росії Віктора Афзалова, який є заступником Сергія Суровікіна.
Джерело: огляд британської військової розвідки за 12 липня, поширений Міністерством оборони Великої Британії, і відео Міністерства оборони Росії
Деталі: 10 липня 2023 року начальник російського Генерального штабу генерал Валерій Герасимов вперше з'явився на телебаченні після невдалого заколоту "Вагнера" 24 червня 2023 року.
Герасимов з'явився на брифінгу по відеозв'язку з начальником штабу Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковником Віктором Афзаловим.
Афзалов перебуває на цій посаді щонайменше 4 роки, але це, ймовірно, його перша публічна поява з Герасимовим, зазначає британська розвідка.
Афзалов є заступником головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії генерала Сергія Суровікіна.
Дослівно: "Підвищена публічність Афзалова в той час, як місцезнаходження Суровікіна залишається незрозумілим, додає додаткової ваги гіпотезі про те, що Суровікін був відсунутий на другий план після заколоту".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 July 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 12, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/W0elAo8I8N
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/CDZMHAFc1S
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і військові об'єкти у Воронежі, збили літак Іл-22М і шість гелікоптерів, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися. Але того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Сам Пригожин мав "піти в Білорусь".
- Російський генерал Сергій Суровікін знав про плани Євгена Пригожина вчинити заколот в Росії, написало The New York Times.
- Російські медіа писали, що 25 червня Суровікіна затримали і відправили в СІЗО "Лефортово", підконтрольне ФСБ. За іншою версією його допитали й відпустили.