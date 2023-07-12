Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка знайшла доказ, що Суровікіна в РФ "посунули на другий план"

Олена РощінаСереда, 12 липня 2023, 09:30
Британська розвідка знайшла доказ, що Суровікіна в РФ посунули на другий план
Валерій Герасимов і Віктор Афзалов, скриншот

Британська розвідка відзначила, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов вперше після заколоту групи "Вагнер" з'явився в ефірі, заслухавши доповідь начальника штабу Повітряно-космічних сил Росії Віктора Афзалова, який є заступником Сергія Суровікіна.

Джерело: огляд британської військової розвідки за 12 липня, поширений Міністерством оборони Великої Британії, і відео Міністерства оборони Росії

Деталі: 10 липня 2023 року начальник російського Генерального штабу генерал Валерій Герасимов вперше з'явився на телебаченні після невдалого заколоту "Вагнера" 24 червня 2023 року.

 
Валерій Герасимов

Герасимов з'явився на брифінгу по відеозв'язку з начальником штабу Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковником Віктором Афзаловим. 

 
Віктор Афзалов

Афзалов перебуває на цій посаді щонайменше 4 роки, але це, ймовірно, його перша публічна поява з Герасимовим, зазначає британська розвідка.

Афзалов є заступником головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії генерала Сергія Суровікіна. 

Дослівно: "Підвищена публічність Афзалова в той час, як місцезнаходження Суровікіна залишається незрозумілим, додає додаткової ваги гіпотезі про те, що Суровікін був відсунутий на другий план після заколоту".

Передісторія:

Теми: РосіярозвідкаСуровікінПригожин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Росія втратила в війні ще пів тисячі військових, 17 артилерійських систем і ППО
ISW пояснив, чому Шойгу намагається представити контрнаступ України як невдалу операцію
Якщо ситуація з БпЛА не зміниться, за рік нам доведеться сісти за стіл переговорів. FPV-дрони та їхня роль у війні
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: