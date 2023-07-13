ЄС хоче направити в Україну військових інструкторів, коли "обставини дозволять" – ЗМІ

Європейська служба зовнішніх справ хоче розширити європейську місію з підготовки українських військ. Цю місію хочуть "перевести" на територію Україну, коли "дозволять обставини".

Джерело: EL PAÍS

Деталі: Повідомляється, що Європейська служба зовнішніх справ (ЄСЗС) планує збільшити зусилля зі зміцнення української протиповітряної оборони та співфінансування державами-членами передових систем озброєнь.

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Так, дипломатична служба ЄС пропонує країнам-членам збільшити кошти на закупівлю винищувачів і систем ППО для Києва.

"Включаючи ракети і винищувачі", - йдеться у внутрішньому документі європейської дипломатичної служби, доступ до якого отримали в ЗМІ.

У звіті аналізуються формули "безпекових зобов'язань", які ЄС може укласти з Україною.

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Зокрема, Брюссель хоче розширити європейську місію з підготовки українських військ, яка зараз вона базується у Німеччині та Польщі.

Згодом її хочуть "перевести" в Україну, коли "дозволять обставини".

У ЗМІ вважають, що ймовірно, місію переведуть в Україну після закінчення війни.

У документі дипслужби ЄС також йдеться про "зобов'язання безпеки" перед Україною. Пропонується посилили допомогу у ремонті обладнання, яке отримала українська армія, розмінуванні, підтримка кібербезпеки для боротьби з гібридними загрозами, дезінформацією та втручанням.