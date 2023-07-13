ЕС хочет направить в Украину военных инструкторов, когда "обстоятельства позволят" – СМИ

Европейская служба внешних дел хочет расширить европейскую миссию по подготовке украинских войск. Эту миссию хотят "перевести" на территорию Украины, когда "позволят обстоятельства".

Источник: EL PAÍS

Детали: Сообщается, что Европейская служба внешних дел (ЕСВД) планирует увеличить усилия по укреплению украинской противовоздушной обороны и софинансирование государствами-членами передовых систем вооружений.

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Так, дипломатическая служба ЕС предлагает странам-членам увеличить средства на закупку истребителей и систем ПВО для Киева.

"Включая ракеты и истребители", - говорится во внутреннем документе европейской дипломатической службы, доступ к которому получили в СМИ.

В отчете анализируются формулы "обязательств по безопасности", которые ЕС может заключить с Украиной.

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В частности, Брюссель хочет расширить европейскую миссию по подготовке украинских войск, которая сейчас базируется в Германии и Польше.

Впоследствии ее хотят "перевести" в Украину, когда "позволят обстоятельства".

В СМИ считают, что вероятно, миссию переведут в Украину после окончания войны.

В документе дипслужбы ЕС также говорится об "обязательствах безопасности" перед Украиной. Предлагается усилили помощь в ремонте оборудования, которое получила украинская армия, разминировании, поддержка кибербезопасности для борьбы с гибридными угрозами, дезинформацией и вмешательством.