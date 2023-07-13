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Кулеба закликав не слухати погрози Лаврова щодо F-16 для України

"Європейська правда"Четвер, 13 липня 2023, 12:28

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив впевненість, що Україна все одно отримає винищувачі F-16, та закликав не боятися грізних заяв Кремля. 

Як повідомляє "Європейська правда", його коментар з’явився у відповідь на заяву глави МЗС РФ Сергєя Лаврова  про те, що Росія розглядатиме надання Україні західних винищувачів як "ядерну загрозу". 

Кулеба наголосив, що "єдиною загрозою для Росії є український солдат" і саме українських військових Путін та російське керівництво має боятися найбільше. 

"Україна отримає F-16, як і планується. А Росія "проковтне" це, попри грізну риторику Лаврова", – зазначив Дмитро Кулеба. 

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В англомовному оригіналі Кулеба використав 'tongue rattling' (що неможливо точно передати в україномовній версії), обігравши англомовний вислів 'saber-rattling' – "бряцання зброєю". 

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що Росія розглядатиме надання Україні винищувачів F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері, тому що на цих платформах потенційно можливо закріплювати ядерну зброю.

У вівторок 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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Дмитро Кулеба припустив, що західні винищувачі можуть з'явитися в українському небі на початку весни 2024 року. 

Теми: авіа
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