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Кулеба призвал не слушать угрозы Лаврова относительно F-16 для Украины

"Европейская правда"Четверг, 13 июля 2023, 12:28

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украина все равно получит истребители F-16, и призвал не бояться грозных заявлений Кремля.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарий появился в ответ на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия будет рассматривать предоставление Украине западных истребителей как "ядерную угрозу".

Кулеба отметил, что "единственной угрозой для России является украинский солдат" и именно украинских военных Путин и российское руководство должно бояться больше всего.

"Украина получит F-16, как и планируется. А Россия "проглотит" это, несмотря на грозную риторику Лаврова", – отметил Дмитрий Кулеба.

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В англоязычном оригинале Кулеба использовал выражение 'tongue rattling', обыграв англоязычное выражение 'saber-rattling' – "бряцание оружием".

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать предоставление Украине истребителей F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере, потому что на этих платформах потенциально возможно закреплять ядерное оружие.

Во вторник 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

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Дмитрий Кулеба предположил, что западные истребители могут появиться в украинском небе в начале весны 2024 года.

Темы: авиа
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