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"Батькивщина" хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса

Станислав ПогориловЧетверг, 13 июля 2023, 13:46
Батькивщина хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса
Фото: Getty images

Народные депутаты из фракции "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко предложили вынести на всеукраинский референдум вопрос выращивания и производства конопли (каннабиса).

Источник: зарегистрированный в ВРУ законопроект №9488

Детали: Законопроект зарегистрировали 6 народных депутатов, среди которых, кроме Тимошенко, Сергей Евтушок, Григорий Немыря, Анжелика Лабунская, Валерий Дубиль, Константин Бондарев.

Текст проекта закона "О принятии решения о выращивании/производства (культивирования) и другого оборота растений рода конопли (Cannabis) в Украине исключительно через всеукраинский референдум" пока не обнародован.

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Напомним: Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Что предшествовало: 28 июня президент Владимир Зеленский отметил необходимость легализации медицинского каннабиса в Украине.

Темы: Верховная РадамедицинаБатькивщинаТимошенко
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