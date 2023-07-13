Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна отримала касетні боєприпаси від США – Тарнавський

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 13 липня 2023, 14:35
Україна отримала касетні боєприпаси від США – Тарнавський
Касетні боєприпаси, фото Reuters

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у четвер підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.

Джерело: Тарнавський в інтерв'ю CNN

Пряма мова: "Ми щойно отримали їх (касетні боєприпаси - УП), ми їх ще не використовували, але вони можуть докорінно змінити (ситуацію на полі бою - CNN).

… Ворог також розуміє, що отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу. Ворог відмовиться від тієї частини місцевості, де є можливість це використовувати".

Деталі: Тарнавський додав, що вище керівництво прийматиме рішення щодо ділянок фронту, де буде застосовуватися ця зброя. Він наголосив, що їх використання заборонено в густонаселених районах, навіть якщо ті окуповані російськими військами. 

Пряма мова: "Росіяни думають, що ми будемо використовувати їх на всіх ділянках фронту… Це неправда. Але вони дуже стурбовані".

Передісторія: 

  • Раніше Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка включає касетні боєприпаси

  • Заява Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення та існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.

  • Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна зобов'язується використовувати касетні боєприпаси, дотримуючись п'яти принципів, серед яких - неможливість використовувати їх у містах і на території Росії, а також вестиметься облік зон уражень.

Теми: зброявійнаСШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
зброя
Росіяни зранку скинули фугасну бомбу на Зміїний – ОК "Південь"
Трамп і Десантіс засудили надання касетних боєприпасів Україні
Українські десантники показали вогневу роботу "Цезарів"
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: