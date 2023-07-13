Україна отримала касетні боєприпаси від США – Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у четвер підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.
Джерело: Тарнавський в інтерв'ю CNN
Пряма мова: "Ми щойно отримали їх (касетні боєприпаси - УП), ми їх ще не використовували, але вони можуть докорінно змінити (ситуацію на полі бою - CNN).
… Ворог також розуміє, що отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу. Ворог відмовиться від тієї частини місцевості, де є можливість це використовувати".
Деталі: Тарнавський додав, що вище керівництво прийматиме рішення щодо ділянок фронту, де буде застосовуватися ця зброя. Він наголосив, що їх використання заборонено в густонаселених районах, навіть якщо ті окуповані російськими військами.
Пряма мова: "Росіяни думають, що ми будемо використовувати їх на всіх ділянках фронту… Це неправда. Але вони дуже стурбовані".
Передісторія:
-
Раніше Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка включає касетні боєприпаси.
-
Заява Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення та існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна зобов'язується використовувати касетні боєприпаси, дотримуючись п'яти принципів, серед яких - неможливість використовувати їх у містах і на території Росії, а також вестиметься облік зон уражень.