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Украина получила кассетные боеприпасы от США – Тарнавский

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 июля 2023, 14:35
Украина получила кассетные боеприпасы от США – Тарнавский
Кассетные боеприпасы, фото Reuters

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в четверг подтвердил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США

Источник: Тарнавский в интервью CNN

Прямая речь: "Мы только что получили их (кассетные боеприпасы - ред.), мы их еще не использовали, но они могут в корне изменить (ситуацию на поле боя - CNN).

... Враг также понимает, что получив эти боеприпасы, мы будем иметь преимущество. Враг откажется от той части местности, где есть возможность это использовать".

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Детали: Тарнавский добавил, что высшее руководство будет принимать решение относительно участков фронта, где будет применяться это оружие. Он отметил, что их использование запрещено в густонаселенных районах, даже если те оккупированы российскими войсками.

Прямая речь: "Россияне думают, что мы будем использовать их на всех участках фронта... Это неправда. Но они очень обеспокоены".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая включает кассетные боеприпасы.
  • Заявление Вашингтона вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран и Канаду, поскольку кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения и существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.
  • Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина обязуется использовать кассетные боеприпасы, придерживаясь пяти принципов, среди которых - невозможность использовать их в городах и на территории России, а также будет вестись учет зон поражений.

Темы: оружиевойнаСШАпомощь Украине
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