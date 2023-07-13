Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина получила кассетные боеприпасы от США – Тарнавский

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 13 июля 2023, 14:35
Украина получила кассетные боеприпасы от США – Тарнавский
Кассетные боеприпасы, фото Reuters

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в четверг подтвердил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США

Источник: Тарнавский в интервью CNN

Прямая речь: "Мы только что получили их (кассетные боеприпасы - ред.), мы их еще не использовали, но они могут в корне изменить (ситуацию на поле боя - CNN).

Реклама:

... Враг также понимает, что получив эти боеприпасы, мы будем иметь преимущество. Враг откажется от той части местности, где есть возможность это использовать".

Детали: Тарнавский добавил, что высшее руководство будет принимать решение относительно участков фронта, где будет применяться это оружие. Он отметил, что их использование запрещено в густонаселенных районах, даже если те оккупированы российскими войсками.

Прямая речь: "Россияне думают, что мы будем использовать их на всех участках фронта... Это неправда. Но они очень обеспокоены".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая включает кассетные боеприпасы.
  • Заявление Вашингтона вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран и Канаду, поскольку кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения и существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.
  • Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина обязуется использовать кассетные боеприпасы, придерживаясь пяти принципов, среди которых - невозможность использовать их в городах и на территории России, а также будет вестись учет зон поражений.

Темы: оружиевойнаСШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
оружие
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
США могут передать Киеву кассетные боеприпасы большей дальности – СМИ
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: