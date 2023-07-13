Командування РФ розгублене після заколоту Пригожина – генерал Міллі
Четвер, 13 липня 2023, 14:54
Після заколоту найманців ПВК "Вагнер", яких очолював Євген Пригожин, у російському командуванні панують "розбіжності і розгубленість".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Пряма мова Міллі: "На стратегічному рівні цілком очевидно, що у вас (командування РФ - ред.) є значні розбіжності і розгубленість".
Деталі: Водночас, за його словами, залишається незрозумілим, як цей заколот вплинув на ситуацію на лінії фронту.
Реклама:
Він додав, що наразі важко спрогнозувати, як закінчиться ця ситуація. Однак він впевнений, що це ще не кінець.
Міллі каже, що російські окупаційні війська в Україні зараз зосереджені на ситуації на місцях і на власному виживанні.
Що було раніше:
ВІДЕО ДНЯ
- За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії ватажок Вагнера Євгеній Пригожин мав вирушити із частиною своїх найманців у Білорусь.
- Після цього міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.
- А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.
Знати більше: Чому Захід починає всерйоз готуватися до розвалу Росії