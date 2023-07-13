Командування РФ розгублене після заколоту Пригожина – генерал Міллі

Після заколоту найманців ПВК "Вагнер", яких очолював Євген Пригожин, у російському командуванні панують "розбіжності і розгубленість".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Міллі: "На стратегічному рівні цілком очевидно, що у вас (командування РФ - ред.) є значні розбіжності і розгубленість".

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Деталі: Водночас, за його словами, залишається незрозумілим, як цей заколот вплинув на ситуацію на лінії фронту.

Він додав, що наразі важко спрогнозувати, як закінчиться ця ситуація. Однак він впевнений, що це ще не кінець.

Міллі каже, що російські окупаційні війська в Україні зараз зосереджені на ситуації на місцях і на власному виживанні.

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Що було раніше:

За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії ватажок Вагнера Євгеній Пригожин мав вирушити із частиною своїх найманців у Білорусь.

Після цього міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.

зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі. А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

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