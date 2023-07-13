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Командування РФ розгублене після заколоту Пригожина – генерал Міллі

"Європейська правда"Четвер, 13 липня 2023, 14:54
Командування РФ розгублене після заколоту Пригожина – генерал Міллі
Марк Міллі, фото: Getty Images

Після заколоту найманців ПВК "Вагнер", яких очолював Євген Пригожин, у російському командуванні панують "розбіжності і розгубленість".

Джерело"Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Міллі: "На стратегічному рівні цілком очевидно, що у вас (командування РФ - ред.) є значні розбіжності і розгубленість".

Деталі: Водночас, за його словами, залишається незрозумілим, як цей заколот вплинув на ситуацію на лінії фронту.

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Він додав, що наразі важко спрогнозувати, як закінчиться ця ситуація. Однак він впевнений, що це ще не кінець.

Міллі каже, що російські окупаційні війська в Україні зараз зосереджені на ситуації на місцях і на власному виживанні.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії ватажок Вагнера Євгеній Пригожин мав вирушити із частиною своїх найманців у Білорусь.
  • Після цього міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.
  • А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

Знати більше: Чому Захід починає всерйоз готуватися до розвалу Росії

Теми: ВагнерарміяПригожин
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