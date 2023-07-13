Командование РФ растеряно после мятежа Пригожина - генерал Милли

После мятежа наемников ЧВК "Вагнер", которых возглавлял Евгений Пригожин, в российском командовании царят "разногласия и растерянность".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь Милли: "На стратегическом уровне вполне очевидно, что у вас (командования РФ - ред.) есть значительные разногласия и растерянность".

Детали: В то же время, по его словам, остается непонятным, как этот мятеж повлиял на ситуацию на линии фронта.

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Он добавил, что пока трудно спрогнозировать, как закончится эта ситуация. Однако он уверен, что это еще не конец.

Милли говорит, что российские оккупационные войска в Украине сейчас сосредоточены на ситуации на местах и на собственном выживании.

Что предшествовало:

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По договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко после мятежа в России главарь Вагнера Евгений Пригожин должен был отправиться с частью своих наемников в Беларусь.

После этого министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси. А президент Польши Анджей Дуда заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.

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