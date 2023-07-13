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Командование РФ растеряно после мятежа Пригожина - генерал Милли

"Европейская правда"Четверг, 13 июля 2023, 14:54
Командование РФ растеряно после мятежа Пригожина - генерал Милли
марк Милли, фото: Getty Images

После мятежа наемников ЧВК "Вагнер", которых возглавлял Евгений Пригожин, в российском командовании царят "разногласия и растерянность".

Источник"Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь Милли: "На стратегическом уровне вполне очевидно, что у вас (командования РФ - ред.) есть значительные разногласия и растерянность".

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Детали: В то же время, по его словам, остается непонятным, как этот мятеж повлиял на ситуацию на линии фронта.

Он добавил, что пока трудно спрогнозировать, как закончится эта ситуация. Однако он уверен, что это еще не конец.

Милли говорит, что российские оккупационные войска в Украине сейчас сосредоточены на ситуации на местах и на собственном выживании.

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Что предшествовало

  • По договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко после мятежа в России главарь Вагнера Евгений Пригожин должен был отправиться с частью своих наемников в Беларусь.
  • После этого министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.
  • А президент Польши Анджей Дуда заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.

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Темы: ВагнерармияПригожин
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