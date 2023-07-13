Мінні поля та траншеї: Україна робить північний кордон непрохідним – Наєв

Лише за 10 днів на північному державному кордоні України було облаштовано 30 протитанкових мінних полів з майже 6 тисячами мін.

Джерело: командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв у Facebook

Пряма мова: "Ми розуміємо, що лінія державного кордону з нашими північними сусідами у цивільному вигляді ще нам довго не знадобиться, оскільки по той бік кордону друзів у нас немає. Тож поставлене завдання – зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною".

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Деталі: Зокрема, за словами Наєва, за останню декаду місяця військові встановили на кордоні 30 протитанкових мінних полів та загороджень з використанням більше 5,8 тис. мін.

Крім того, вздовж кордону обладнано близько 5 тис. метрів траншей та 6,5 тис. метрів протитанкових ровів. Споруджено 80 перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для важкої техніки.

Наєв пояснив, що таким чином Україна упереджує проникнення ворожих диверсійних груп та перетинання кордону бронетанковою технікою.

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Що передувало: 30 червня на засіданні Ставки президент Володимир Зеленський дав завдання підсилити північний напрямок.