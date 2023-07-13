Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минные поля и траншеи: Украина делает северную границу непроходимой – Наев

Евгений КизиловЧетверг, 13 июля 2023, 16:25
Минные поля и траншеи: Украина делает северную границу непроходимой – Наев
фото командования ОС

Только за 10 дней на северной государственной границе Украины было обустроено 30 противотанковых минных полей с почти 6 тысячами мин.

Источник: командующий Объединенных сил Сергей Наев в Facebook

Прямая речь: "Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде еще нам долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача - сделать пограничную полосу для врага непроходимой".

Детали: В частности, по словам Наева, за последнюю декаду месяца военные установили на границе 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тыс. мин.

Реклама:

Кроме того, вдоль границы оборудовано около 5 тыс. метров траншей и 6,5 тыс. метров противотанковых рвов. Сооружено 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники.

Наев пояснил, что таким образом Украина предотвращает проникновение вражеских диверсионных групп и пересечение границы бронетанковой техникой.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 30 июня на заседании Ставки президент Владимир Зеленский дал задание усилить северное направление.

Темы: границавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен

В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму

фотоГутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира

видео, обновлено от 11:22В Крыму после удара БПЛА детонирует склад боеприпасов, эвакуируют людей

видеоУкраинские десантники впервые показали танк Challenger 2 в действии

Путин считает, что сможет пережить Украину - Блинкен

Все новости...
граница
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу
На Житомирщине в лесу погиб мужчина: поехал по чернику на заминированную территорию
Последние новости
15:44
Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен
15:29
На греческом Родосе из-за лесного пожара эвакуировали еще три села
15:13
На войне убили российского пропагандиста, еще нескольких ранили
15:08
видео"Женщина складывала мины у дома": в ГСЧС предостерегли не трогать "подарки" окуппантов
14:48
Греция начала строительство 35 км забора на границе с Турцией
14:39
В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму
14:21
фотоВ Ирландии на берег вынесло гигантские пакеты с кокаином
14:13
фотоВоенные жалуются на некачественные турникеты. В Медицинских силах уверяют, что все хорошо
13:57
Ученые рассчитали, какая температура воздуха в жару может навредить здоровью
13:45
Россиянина не посадили за убийство жены, потому что он воевал в Украине
Все новости...
Реклама: