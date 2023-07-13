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Минные поля и траншеи: Украина делает северную границу непроходимой – Наев

Евгений КизиловЧетверг, 13 июля 2023, 16:25
Минные поля и траншеи: Украина делает северную границу непроходимой – Наев
фото командования ОС

Только за 10 дней на северной государственной границе Украины было обустроено 30 противотанковых минных полей с почти 6 тысячами мин.

Источник: командующий Объединенных сил Сергей Наев в Facebook

Прямая речь: "Мы понимаем, что линия государственной границы с нашими северными соседями в гражданском виде еще нам долго не понадобится, поскольку по ту сторону границы друзей у нас нет. Поэтому поставлена задача - сделать пограничную полосу для врага непроходимой".

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Детали: В частности, по словам Наева, за последнюю декаду месяца военные установили на границе 30 противотанковых минных полей и заграждений с использованием более 5,8 тыс. мин.

Кроме того, вдоль границы оборудовано около 5 тыс. метров траншей и 6,5 тыс. метров противотанковых рвов. Сооружено 80 перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для тяжелой техники.

Наев пояснил, что таким образом Украина предотвращает проникновение вражеских диверсионных групп и пересечение границы бронетанковой техникой.

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Что предшествовало: 30 июня на заседании Ставки президент Владимир Зеленский дал задание усилить северное направление.

Темы: границавойна
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