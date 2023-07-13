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Світоліна залишає Вімблдон

Євген КізіловЧетвер, 13 липня 2023, 17:12
Світоліна залишає Вімблдон
Еліна світоліна залишає корт після програшу, Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна припиняє виступи на Вімблдоні-2023 після поразки у півфіналі від чешки Маркети Вондроушової.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Світоліна програла з рахунком 0:2 (3:6, 3:6).

Вона вдруге брала участь у півфіналах Вімблдона. У сезоні-2019 її вибила майбутня чемпіонка Сімона Галеп.

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Попередній раз Еліна грала з Вондроушовою у півфіналі Олімпійських ігор-2020, де перемогу в двох сетах здобула чешка.

Цього разу вже у першому сеті Світоліна віддала три поспіль гейми на власній подачі. Після 30 хвилин на корті суперниця вийшла на сетбол за рахунку 5:3, а заключний розіграш виграла завдяки невимушеній помилці Еліни.

Вондроушова продовжила домінувати в другому сеті, вигравши чотири перших гейми поспіль. Еліна заповзялася відіграти відставання й довела його до мінімуму з брейком — 3:4. Але два вирішальні гейми залишилися за представницею Чехії, що вдруге в кар'єрі гратиме у фіналах Грендслемів.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У матчі за вихід до півфіналу Вімблдона Світоліна перемогла першу ракетку світу польку Ігу Швьонтек.

Теми: спортУкраїнаВелика Британія
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