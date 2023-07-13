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Свитолина покидает Уимблдон

Евгений КизиловЧетверг, 13 июля 2023, 17:12
Свитолина покидает Уимблдон
Элина Свитолина покидает корт после проигрыша, Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина прекращает выступления на Уимблдоне-2023 после поражения в полуфинале от чешки Маркеты Вондроушовой.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: Свитолина проиграла со счетом 0:2 (3:6, 3:6).

Она во второй раз участвовала в полуфиналах Уимблдона. В сезоне-2019 ее выбила будущая чемпионка Симона Галеп.

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Предыдущий раз Элина играла с Вондроушовой в полуфинале Олимпийских игр-2020, где победу в двух сетах одержала чешка.

На этот раз уже в первом сете Свитолина отдала три подряд гейма на своей подаче. После 30 минут на корте соперница вышла на сетбол при счете 5:3, а заключительный розыгрыш выиграла благодаря невынужденной ошибке Элины.

Вондроушова продолжила доминировать во втором сете, выиграв четыре первых гейма подряд. Элина решилась отыграть отставание и довела его до минимума с брейком - 3:4. Но два решающих гейма остались за представительницей Чехии, которая во второй раз в карьере будет играть в финалах Грэндслемов.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В матче за выход в полуфинал Уимблдона Свитолина победила первую ракетку мира польку Игу Швьонтек.

Темы: спортУкраинаВеликобритания
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