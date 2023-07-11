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Світоліна обіграла першу ракетку світу і вийшла у півфінал Вімблдону

Євген КізіловВівторок, 11 липня 2023, 18:47
Світоліна обіграла першу ракетку світу і вийшла у півфінал Вімблдону
Еліна Світоліна радіє перемозі, фото Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна вдруге в кар'єрі пройшла до півфіналу Вімблдона після перемоги над першою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Українка перемогла за підсумками трьох сетів. Рахунок - 5:7, 7:6, 2:6.

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Ключовим у першому сеті став гейм на подачі Швьонтек за рахунку 5:6. Еліна вийшла на сетбол після чотирьох розіграшів та оформила вирішальний брейк у партії.

Рівна боротьба між суперницями тривала впродовж другого сету. На тайбрейку Світоліна мала перевагу в три розіграші, але Швьонтек відновила паритет і згодом зрівняла загальний рахунок у матчі.

Натомість третій сет від початку склався на користь Світоліної. Після шести геймів українка розгромно вела 5:1 з двома брейками.

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Еліна повернулася на подачу за рахунку 5:2 та виборола три матчболи. Реалізувавши другий з них, Світоліна гарантувала собі місце у півфіналі трав'яного мейджора.

Нагадаємо: Між собою Світоліна та Швьонтек, досі непереможена на траві цього сезону, зустрічалися вдруге. У травні 2021-го полька перемагала Еліну в двох сетах на турнірі в Римі.

В Англії українка вдруге поспіль після повернення дісталася чвертьфіналів турнірів Грендслем, після вильоту на цій стадії з Ролан Гаррос-2023. У чотирьох матчах на шляху до зустрічі зі Швьонтек Еліна сумарно поступилася двома сетами.

Теми: спортУкраїнаПольща
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