Світоліна обіграла першу ракетку світу і вийшла у півфінал Вімблдону

Українська тенісистка Еліна Світоліна вдруге в кар'єрі пройшла до півфіналу Вімблдона після перемоги над першою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Українка перемогла за підсумками трьох сетів. Рахунок - 5:7, 7:6, 2:6.

Ключовим у першому сеті став гейм на подачі Швьонтек за рахунку 5:6. Еліна вийшла на сетбол після чотирьох розіграшів та оформила вирішальний брейк у партії.

Рівна боротьба між суперницями тривала впродовж другого сету. На тайбрейку Світоліна мала перевагу в три розіграші, але Швьонтек відновила паритет і згодом зрівняла загальний рахунок у матчі.

Натомість третій сет від початку склався на користь Світоліної. Після шести геймів українка розгромно вела 5:1 з двома брейками.

Еліна повернулася на подачу за рахунку 5:2 та виборола три матчболи. Реалізувавши другий з них, Світоліна гарантувала собі місце у півфіналі трав'яного мейджора.

A five-star performance 🌟@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj