Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Світоліна обіграла першу ракетку світу і вийшла у півфінал Вімблдону

Євген КізіловВівторок, 11 липня 2023, 18:47
Світоліна обіграла першу ракетку світу і вийшла у півфінал Вімблдону
Еліна Світоліна радіє перемозі, фото Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна вдруге в кар'єрі пройшла до півфіналу Вімблдона після перемоги над першою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Українка перемогла за підсумками трьох сетів. Рахунок - 5:7, 7:6, 2:6.

Ключовим у першому сеті став гейм на подачі Швьонтек за рахунку 5:6. Еліна вийшла на сетбол після чотирьох розіграшів та оформила вирішальний брейк у партії.

Реклама:

Рівна боротьба між суперницями тривала впродовж другого сету. На тайбрейку Світоліна мала перевагу в три розіграші, але Швьонтек відновила паритет і згодом зрівняла загальний рахунок у матчі.

Натомість третій сет від початку склався на користь Світоліної. Після шести геймів українка розгромно вела 5:1 з двома брейками.

Еліна повернулася на подачу за рахунку 5:2 та виборола три матчболи. Реалізувавши другий з них, Світоліна гарантувала собі місце у півфіналі трав'яного мейджора.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Між собою Світоліна та Швьонтек, досі непереможена на траві цього сезону, зустрічалися вдруге. У травні 2021-го полька перемагала Еліну в двох сетах на турнірі в Римі.

В Англії українка вдруге поспіль після повернення дісталася чвертьфіналів турнірів Грендслем, після вильоту на цій стадії з Ролан Гаррос-2023. У чотирьох матчах на шляху до зустрічі зі Швьонтек Еліна сумарно поступилася двома сетами.

Теми: спортУкраїнаПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Резніков вважає, що до наступного літа Україна виграє війну й зможе вступити в НАТО

Телевізор, холодильник і бібліотека: стало відомо, де тримають Гіркіна

"Благословенна вами ракета прилетіла у вівтар": вікарій Одеської єпархії написав Кирилу

Україна може відмовитися від бойкоту змагань за участю росіян і білорусів – міністр

США поки відмовляються передавати Україні ATACMS – WP

фотоЧасів Яр: росіяни знищили Палац культури, в якому надавали медичну допомогу – ОВА

Усі новини...
спорт
Світоліна обіграла білоруску і вдруге в кар'єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Останні новини
04:52
фото, відеоМоскву атакували безпілотники: пошкоджено будівлю поруч з Міноборони РФ
03:42
Unilever не проти призову співробітників компанії до російської армії
02:55
Путін назвав свою версію, чому РФ вийшла із "зернової угоди"
01:57
Повітряники попередили про загрозу ворожих безпілотників для Одещини
01:40
На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій – Тарнавський
00:53
"Карту Буданова" з розділеною Росією продали на аукціоні за 14 млн гривень
00:22
Росіяни за добу 13 разів обстріляли прикордоння Сумщини
23:52
Резніков вважає, що до наступного літа Україна виграє війну й зможе вступити в НАТО
23:34
У Сумах лунали вибухи, виявили ворожий безпілотник
23:17
ЮНЕСКО направить місію до Одеси: Руйнування культурних об'єктів – воєнний злочин
Усі новини...
Реклама: