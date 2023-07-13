Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нові оборонні плани НАТО: більше сил на східному фланзі, вища боєготовність

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 13 липня 2023, 22:25
Нові оборонні плани НАТО: більше сил на східному фланзі, вища боєготовність
НАТО, фото з сайту Альянсу

Нові регіональні оборонні плани Північноатлантичного Альянсу, затверджені на саміті у Вільнюсі, передбачають комплекс заходів для оборони й стримування Росії як найбільшої та найбезпосереднішої загрози.

Джерело: німецьке видання "Bild", яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Нові оборонні плани НАТО налічують понад 4400 сторінок і детально окреслюють, які військові спроможності мають продемонструвати 32 країни-члени Альянсу разом зі Швецією в сухопутних, військово-повітряних і військово-морських силах, а також у кіберсфері й космосі.

Серед іншого, передбачається, що в майбутньому 300 тисяч військових Альянсу будуть перебувати у стані високої оперативної готовності, зокрема 35 тисяч солдатів Бундесверу. 

Реклама:

Кількість сил, розгорнутих на східному фланзі, буде збільшено до рівня бригади (4000 військових).

Також Альянс обговорює створення другого сухопутного командування НАТО. Як місце розташування обговорюється німецький Вісбаден, де має свою базу Армія США. Перше сухопутне командування зараз розташоване в турецькому Ізмірі. 

У випадку агресії верховному головнокомандувачу НАТО в Європі дозволять ухвалювати більше рішень без попередніх консультацій з органами НАТО. Таким чином, Альянс зможе швидше реагувати на загрозливі ситуації.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, згідно з планами, НАТО має розбудовувати більше сил, здатних витримати запеклі бої. Має бути більше далекобійних артилерійських систем і ракет; також розширюються системи протиповітряної оборони для захисту від ворожих атак.

Серед інших заходів згадується посилення захисту підводних трубопроводів, для чого на базі військово-морського командування в британському Нортвуді створюється новий центр спостереження.

Цьому передувало: 11 липня лідери Північноатлантичного альянсу на саміті у Вільнюсі узгодили нові масштабні оборонні плани, що відображають необхідність боротьби з такими загрозами, як Росія й тероризм.

Деякий час Туреччина блокувала затвердження планів Альянсу через формулювання щодо географічних місць, таких як Кіпр. Але в останній момент блокаду Туреччини вдалося подолати.

Теми: НАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму

фотоГутцайт не випускає з країни легендарного шахіста для участі у Кубку світу

відеоУ Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

відеоУкраїнські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Усі новини...
НАТО
Стефанішина пояснила гнівний твіт Зеленського: Отримали сигнали невіри в перемогу України
Україна вже готує договори про гарантії своєї безпеки – Зеленський
Путін про вступ України до НАТО: Нічого хорошого, це не підвищить безпеку Києва
Останні новини
15:29
На грецькому Родосі через лісову пожежу евакуювали ще три села
15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
15:08
відео"Жінка складала міни біля хати": у ДСНС застерегли не чіпати "подарунки" окупантів
14:48
Греція почала будівництво 35 км паркану на кордоні з Туреччиною
14:39
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
14:21
фотоВ Ірландії на берег винесло велетенські пакунки з кокаїном
14:13
фотоВійськові скаржаться на неякісні турнікети. У Медичних силах запевняють, що все добре
13:57
Вчені розрахували, яка температура повітря у спеку може зашкодити здоров'ю
13:45
Росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
13:33
В Україні зросла кількість дітей, які загинули через війну – ОГП
Усі новини...
Реклама: