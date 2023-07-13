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Новые оборонные планы НАТО: больше сил на восточном фланге, выше боеготовность

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 13 июля 2023, 22:25
Новые оборонные планы НАТО: больше сил на восточном фланге, выше боеготовность
НАТО, фото с сайту Альянса

Новые региональные оборонные планы Североатлантического Альянса, утвержденные на саммите в Вильнюсе, предусматривают комплекс мер для обороны и сдерживания России как самой большой и непосредственной угрозы.

Источник: немецкое издание "Bild", которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Новые оборонные планы НАТО насчитывают более 4400 страниц и подробно определяют, какие военные способности должны продемонстрировать 32 страны-члены Альянса вместе со Швецией в сухопутных, военно-воздушных и военно-морских силах, а также в киберсфере и космосе.

Среди прочего, предполагается, что в будущем 300 тысяч военных Альянса будут находиться в состоянии высокой оперативной готовности, в том числе 35 тысяч солдат Бундесвера. 

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Количество сил, развернутых на восточном фланге, будет увеличено до уровня бригады (4000 военных).

Также Альянс обсуждает создание второго сухопутного командования НАТО. В качестве места расположения обсуждается немецкий Висбаден, где имеет свою базу Армия США. Первое сухопутное командование сейчас расположено в турецком Измире.

В случае агрессии верховному главнокомандующему НАТО в Европе позволят принимать больше решений без предварительных консультаций с органами НАТО. Таким образом, Альянс сможет быстрее реагировать на угрожающие ситуации.

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Кроме того, согласно планам, НАТО должно развивать больше сил, способных выдержать ожесточенные бои. Должно быть больше дальнобойных артиллерийских систем и ракет; также расширяются системы противовоздушной обороны для защиты от вражеских атак.

Среди других мер упоминается усиление защиты подводных трубопроводов, для чего на базе военно-морского командования в британском Нортвуде создается новый центр наблюдения.

Этому предшествовало: 11 июля лидеры Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе согласовали новые масштабные оборонные планы, отражающие необходимость борьбы с такими угрозами, как Россия и терроризм.

Некоторое время Турция блокировала утверждение планов Альянса из-за формулировок относительно географических мест, таких как Кипр. Но в последний момент блокаду Турции удалось преодолеть

Темы: НАТО
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