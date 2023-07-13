Оборонці просунулися на південь від Бахмута, закріплюються на нових рубежах на Запоріжжі – Маляр

На південь від Бахмута українські захисники просунулися, на північ – не дали російським загарбникам повернути втрачені позиції, на Мелітопольському та Бердянському напрямках закріплюються на досягнутих рубежах.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, яка підсумувала 505 день повномасштабної війни

Пряма мова: "СХІД. Сьогодні, як і вчора, на Сході гаряче.

Ворог продовжував атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Наші оборонці всіма силами стримували ворога і їм це вдалось. Наразі тривають важкі бої.

На південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом.

На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції. Але безуспішно.

ПІВДЕНЬ. На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція.

На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах".

Деталі: Маляр додала, що ворог зараз переміщує підрозліли і застосовує всі наявні резерви.

Завдяки тому, що українські бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась, зазначила Маляр із приводу ситуації на півдні.