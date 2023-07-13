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Оборонці просунулися на південь від Бахмута, закріплюються на нових рубежах на Запоріжжі – Маляр

Олена РощінаЧетвер, 13 липня 2023, 22:50
Оборонці просунулися на південь від Бахмута, закріплюються на нових рубежах на Запоріжжі – Маляр
Бойові дії, фото 36 ОБРМП

На південь від Бахмута українські захисники просунулися, на північ – не дали російським загарбникам повернути втрачені позиції, на Мелітопольському та Бердянському напрямках закріплюються на досягнутих рубежах.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, яка підсумувала 505 день повномасштабної війни 

Пряма мова: "СХІД. Сьогодні, як і вчора, на Сході гаряче. 

Ворог продовжував атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Наші оборонці всіма силами стримували ворога і їм це вдалось. Наразі тривають важкі бої.

На південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом. 

На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції. Але безуспішно.

ПІВДЕНЬ. На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція. 

На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах". 

Деталі: Маляр додала, що ворог зараз переміщує підрозліли і застосовує всі наявні резерви. 

Завдяки тому, що українські бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась, зазначила Маляр із приводу ситуації на півдні.

Теми: війнаБахмутДонецька областьЗапорізька область
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