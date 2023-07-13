Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Защитники продвинулись на юг от Бахмута, закрепляются на новых рубежах на Запорожье – Маляр

Елена РощинаЧетверг, 13 июля 2023, 22:50
Защитники продвинулись на юг от Бахмута, закрепляются на новых рубежах на Запорожье – Маляр
Боевые действия, фото 36 ОБРМП

К югу от Бахмута украинские защитники продвинулись, к северу – не дали российским захватчикам вернуть утраченные позиции, на Мелитопольском и Бердянском направлениях закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, которая подытожила 505 день полномасштабной войны 

Прямая речь: "ВОСТОК. Сегодня, как и вчера, на Востоке горячо. 

Враг продолжал атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши защитники всеми силами сдерживали врага и им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Реклама:

На южном фланге Бахмутского направления, как и вчера, есть продвижение с боями и мощным вражеским сопротивлением. 

На северном фланге враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции. Но безуспешно.

ЮГ. На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция. 

ВИДЕО ДНЯ

На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах". 

Детали: Маляр добавила, что враг сейчас перемещает подразделения и применяет все имеющиеся резервы. 

Благодаря тому, что украинские бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось, отметила Маляр по поводу ситуации на юге.

Темы: войнаБахмутДонецкая областьЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен

В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму

фотоГутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира

видео, обновлено от 11:22В Крыму после удара БПЛА детонирует склад боеприпасов, эвакуируют людей

видеоУкраинские десантники впервые показали танк Challenger 2 в действии

Путин считает, что сможет пережить Украину - Блинкен

Все новости...
Кассетные боеприпасы будут идти в ход только для деоккупации территорий – Шершень
К гарантиям безопасности Украины, кроме G7, присоединились еще 6 стран – Зеленский
"Ну, так ЧВК "Вагнер" не существует!" – Путин прокомментировал встречу с мятежниками
В Кривом Роге прогремели взрывы – Вилкул
Последние новости
15:44
Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен
15:29
На греческом Родосе из-за лесного пожара эвакуировали еще три села
15:13
На войне убили российского пропагандиста, еще нескольких ранили
15:08
видео"Женщина складывала мины у дома": в ГСЧС предостерегли не трогать "подарки" окуппантов
14:48
Греция начала строительство 35 км забора на границе с Турцией
14:39
В ВСУ отчитались об уничтожении нефтебазы и складов боеприпасов в Крыму
14:21
фотоВ Ирландии на берег вынесло гигантские пакеты с кокаином
14:13
фотоВоенные жалуются на некачественные турникеты. В Медицинских силах уверяют, что все хорошо
13:57
Ученые рассчитали, какая температура воздуха в жару может навредить здоровью
13:45
Россиянина не посадили за убийство жены, потому что он воевал в Украине
Все новости...
Реклама: