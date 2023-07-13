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Защитники продвинулись на юг от Бахмута, закрепляются на новых рубежах на Запорожье – Маляр

Елена РощинаЧетверг, 13 июля 2023, 22:50
Защитники продвинулись на юг от Бахмута, закрепляются на новых рубежах на Запорожье – Маляр
Боевые действия, фото 36 ОБРМП

К югу от Бахмута украинские защитники продвинулись, к северу – не дали российским захватчикам вернуть утраченные позиции, на Мелитопольском и Бердянском направлениях закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, которая подытожила 505 день полномасштабной войны 

Прямая речь: "ВОСТОК. Сегодня, как и вчера, на Востоке горячо. 

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Враг продолжал атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши защитники всеми силами сдерживали врага и им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

На южном фланге Бахмутского направления, как и вчера, есть продвижение с боями и мощным вражеским сопротивлением. 

На северном фланге враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции. Но безуспешно.

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ЮГ. На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция. 

На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах". 

Детали: Маляр добавила, что враг сейчас перемещает подразделения и применяет все имеющиеся резервы. 

Благодаря тому, что украинские бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество вражеских обстрелов несколько снизилось, отметила Маляр по поводу ситуации на юге.

Темы: войнаБахмутДонецкая областьЗапорожская область
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