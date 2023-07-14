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Обстріли Сумщини: пошкоджені будинки, є загиблий

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 липня 2023, 03:34
Обстріли Сумщини: пошкоджені будинки, є загиблий
Руйнування після обстрілів РФ. Ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння Сумської області, зафіксовано 176 вибухів, загинув чоловік.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигинська, Глухівська, Путівльська, Хотінська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Есманська громади.

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У Великописарівській громаді здійснено мінометний обстріл, 39 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватні будинки та ЛЕП. Внаслідок ще одного обстрілу загинув чоловік 1971 року народження, мешканець села Попівка. Також зафіксовано артобстріли, 11 вибухів.

По Есманській громаді був мінометні обстріли, 10 вибухів.

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 17 вибухів. Внаслідок обстрілу відбулось загорання приватного будинку. Також росіяни били з артилерії, 14 вибухів. Пошкоджено огорожі декількох господарств та два будинки, в одному відбулось загорання.

ВІДЕО ДНЯ

Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл, 6 вибухів та артобстріл, 7 вибухів.

По Шалигинській громаді був обстріл РСЗВ, 4 вибухи.

По Глухівській громаді росіяни здійснили мінометний обстріл, 25 вибухів.

По Путивльській громаді ворог бив з мінометів, 5 вибухів.

Хотінська громада: здійснено артилерійський обстріл, 11 вибухів та мінометний обстріл, 8 вибухи.

По Новослобідській громаді здійснено авіаудар з гелікоптера НАР, 2 вибухи.

По Зноб-Новгородській громаді був артилерійський обстріл, 12 вибухів.

Теми: Сумська областьобстріл
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