Обстрелы Сумщины: повреждены дома, есть погибший

В течение прошлого дня россияне совершили 23 обстрела приграничья Сумской области, зафиксировано 176 взрывов, погиб человек.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская, Шалыгинская, Глуховская, Путивльская, Хотинская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Эсманская громады.

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В Великописаревской громаде осуществлен минометный обстрел, 39 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждены 2 частных дома и ЛЭП. В результате еще одного обстрела погиб мужчина 1971 года рождения, житель села Поповка. Также зафиксированы артобстрелы, 11 взрывов.

По Эсманской громаде был минометные обстрелы, 10 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы, 17 взрывов. В результате обстрела произошло возгорание частного дома. Также россияне били из артиллерии, 14 взрывов. Повреждены ограждения нескольких хозяйств и два дома, в одном произошло возгорание.

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Белопольская громада: осуществлен минометный обстрел, 6 взрывов и артобстрел, 7 взрывов.

По Шалыгинской общине был обстрел РСЗО, 4 взрыва.

По Глуховской общине россияне осуществили минометный обстрел, 25 взрывов.

По Путивльской общине враг бил из минометов, 5 взрывов.

Хотинская община: осуществлен артиллерийский обстрел, 11 взрывов и минометный обстрел, 8 взрывов.

По Новослободской общине осуществлен авиаудар с вертолета НАР, 2 взрыва.

По Зноб-Новгородской общине был артиллерийский обстрел, 12 взрывов.