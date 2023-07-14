Зараз "Вагнер" не бере участі в боях в Україні – Пентагон

У Міністерстві оборони США відзначають припинення активності підрозділів "вагнерівців" на фронті в Україні та підтверджують факт прибуття американських касетних боєприпасів в Україну.

Джерело: речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер під час брифінгу, цитує Голос Америки

Пряма мова: "На цьому етапі ми не бачимо, щоб сили "Вагнера" брали якусь значну участь у підтримці бойових операцій в Україні".

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Деталі: Патрік Райдер також підтвердив, що в Україну вже доставлено касетні боєприпаси зі США. Чи почали ЗСУ вже використовувати їх, не уточнюється.

Нагадаємо: Після заколоту найманців ПВК "Вагнер", яких очолював Євген Пригожин, у російському командуванні панують "розбіжності і розгубленість".

Передісторія:

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За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії ватажок Вагнера Євгеній Пригожин мав вирушити із частиною своїх найманців у Білорусь.

Після цього міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

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