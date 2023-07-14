Сейчас "Вагнер" не участвует в боях в Украине – Пентагон

В Министерстве обороны США отмечают прекращение активности подразделений "вагнеровцев" на фронте в Украине и подтверждают факт прибытия американских кассетных боеприпасов в Украину.

Источник: пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "На этом этапе мы не видим, чтобы силы "Вагнера" принимали какое-то значительное участие в поддержке боевых операций в Украине".

Реклама:

Детали: Патрик Райдер также подтвердил, что в Украину уже доставлены кассетные боеприпасы из США. Начали ли ВСУ уже использовать их, не уточняется.

Напомним: После мятежа наемников ЧВК "Вагнер", которых возглавлял Евгений Пригожин, в российском командовании царят "разногласия и растерянность".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

По договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко после мятежа в России главарь Вагнера Евгений Пригожин должен был отправиться с частью своих наемников в Беларусь.

После этого министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси. А президент Польши Анджей Дуда заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.

Узнать больше: Почему Запад начинает всерьез готовиться к развалу России