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На ЗАЕС перебувають близько пів тисячі окупантів – ОВА

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 липня 2023, 05:22
На ЗАЕС перебувають близько пів тисячі окупантів – ОВА
ЗАЕС, ФОТО З TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

У військовій адміністрації Запорізької області повідомляють, що на ЗАЕС присутні близько пів тисячі окупантів.

Джерело: голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, цитує Telegram-канал військової адміністрації

Пряма мова: "Близько 500 військових, в тому числі російських загарбників, бо там є цивільні працівники. перебувають на самій станції.

Ми не володіємо інформацією, яке вони застосовують озброєння, яким вони мінували і мінують станцію".

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Деталі: В ОВА зазначили, що ворог залякує мирне населення та другий рік поспіль своїми діями провокує виникнення техногенної катастрофи.

Також додали, що всі структури регіону готові оперативно реагувати на надзвичайну ситуацію, а населення Запорізької області поінформоване щодо порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Нагадаємо: Головний санітарний лікар країни розповів, що у разі теракту росіян на ЗАЕС доведеться евакуйовувати людей із зони радіусом у 50 км довкола станції. 

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Теми: ЗАЕСокупація
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