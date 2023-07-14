На ЗАЕС перебувають близько пів тисячі окупантів – ОВА
У військовій адміністрації Запорізької області повідомляють, що на ЗАЕС присутні близько пів тисячі окупантів.
Джерело: голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, цитує Telegram-канал військової адміністрації
Пряма мова: "Близько 500 військових, в тому числі російських загарбників, бо там є цивільні працівники. перебувають на самій станції.
Ми не володіємо інформацією, яке вони застосовують озброєння, яким вони мінували і мінують станцію".
Деталі: В ОВА зазначили, що ворог залякує мирне населення та другий рік поспіль своїми діями провокує виникнення техногенної катастрофи.
Також додали, що всі структури регіону готові оперативно реагувати на надзвичайну ситуацію, а населення Запорізької області поінформоване щодо порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації.
Нагадаємо: Головний санітарний лікар країни розповів, що у разі теракту росіян на ЗАЕС доведеться евакуйовувати людей із зони радіусом у 50 км довкола станції.