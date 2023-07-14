На ЗАЕС перебувають близько пів тисячі окупантів – ОВА

У військовій адміністрації Запорізької області повідомляють, що на ЗАЕС присутні близько пів тисячі окупантів.

Джерело: голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, цитує Telegram-канал військової адміністрації

Пряма мова: "Близько 500 військових, в тому числі російських загарбників, бо там є цивільні працівники. перебувають на самій станції.

Ми не володіємо інформацією, яке вони застосовують озброєння, яким вони мінували і мінують станцію".

Деталі: В ОВА зазначили, що ворог залякує мирне населення та другий рік поспіль своїми діями провокує виникнення техногенної катастрофи.

Також додали, що всі структури регіону готові оперативно реагувати на надзвичайну ситуацію, а населення Запорізької області поінформоване щодо порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації.

Нагадаємо: Головний санітарний лікар країни розповів, що у разі теракту росіян на ЗАЕС доведеться евакуйовувати людей із зони радіусом у 50 км довкола станції.