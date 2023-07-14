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На ЗАЭС находятся около полутысячи оккупантов – ОВА

Ольга ГлущенкоПятница, 14 июля 2023, 05:22
На ЗАЭС находятся около полутысячи оккупантов – ОВА
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

В военной администрации Запорожской области сообщают, что на ЗАЭС присутствуют около полутысячи оккупантов.

Источник: главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, цитирует Telegram-канал военной администрации

Прямая речь: "Около 500 военных, в том числе российских захватчиков, потому что там есть гражданские работники. находятся на самой станции.

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Мы не владеем информацией, какое они применяют вооружение, которым они минировали и минируют станцию".

Детали: В ОВА отметили, что враг запугивает мирное население и второй год подряд своими действиями провоцирует возникновение техногенной катастрофы.

Также добавили, что все структуры региона готовы оперативно реагировать на чрезвычайную ситуацию, а население Запорожской области проинформировано о порядке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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Напомним: Главный санитарный врач страны рассказал, что в случае теракта россиян на ЗАЭС придется эвакуировать людей из зоны радиусом в 50 км вокруг станции.

Темы: ЗАЭСоккупация
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