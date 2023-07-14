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У Курській області заявляють про вибух дрона в районі АЕС, у Воронежі – про збиті БПЛА

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 09:30
У Курській області заявляють про вибух дрона в районі АЕС, у Воронежі – про збиті БПЛА
Ілюстративне фото Укроборонпрому

Влада Курської області РФ заявляє про падіння та детонацію безпілотника неподалік АЕС; також повідомляється про збиття трьох дронів на підступах до Воронежа.

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram

Деталі: Губернатор Курської області заявляє, що уночі в місті Курчатов, де розташована АЕС, сталося падіння безпілотника. За його словами, "критично важливих об'єктів унаслідок падіння дрона і його подальшої детонації пошкоджено не було".

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Серед мирних жителів постраждалих немає. Часткових пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

Губернатор Воронезької області стверджує, що у за кілька кілометрів від Воронежа засоби ППО виявили та знищили три БПЛА. Жертв, постраждалих, руйнувань немає. 

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Теми: РосіябезпілотникиППОАЕС
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