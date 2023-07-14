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В Курской области заявляют о взрыве дрона в районе АЭС, в Воронеже – о сбитых БПЛА

Татьяна ЛозовенкоПятница, 14 июля 2023, 09:30
В Курской области заявляют о взрыве дрона в районе АЭС, в Воронеже – о сбитых БПЛА
Иллюстративное фото Укроборонпрома

Власти Курской области РФ заявляют о падении и детонации беспилотника неподалеку АЭС; также сообщается о сбитии трех дронов на подступах к Воронежу.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram, губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram

Детали: Губернатор Курской области заявляет, что ночью в городе Курчатов, где расположена АЭС, произошло падение беспилотника. По его словам, "критически важных объектов в результате падения дрона и его последующей детонации повреждено не было".

Среди мирных жителей пострадавших нет. Частичные повреждения получил многоквартирный дом.

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Губернатор Воронежской области утверждает, что в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО обнаружили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. 

Предыстория: 

  • Местные жители российского Воронежа и Курской области сообщили о взрывах вечером 13 и ночью 14 июля.

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Темы: РосcиябеспилотникиПВОАЭС
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