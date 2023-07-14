Сили оборони знищили три ДРГ на човнах у гирлі Дніпра – Гуменюк

За добу 13 липня Сили оборони знищили три диверсійно-розвідувальні групи ворога у гирлі Дніпра.

Джерело: керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Деталі: Зокрема на запитання ведучого, чи пробує ворог робити вилазки ДРГ на острови в руслі Дніпра, які останні кілька місяців були "сірою територією", Гуменюк відповіла наступне.

Пряма мова: "Вони намагаються час від часу там маневрувати, збираючи інформацію про рух Сил оборони, намагаючись ротувати свій особовий склад. І за минулу добу нами було виявлено три таких групи на трьох човнах.

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Всі результативно знищено: 11 окупантів і три човни пішли за курсом руського воєнного корабля".

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