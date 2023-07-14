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Силы обороны уничтожили три ДРГ на лодках в устье Днепра – Гуменюк

Валентина РоманенкоПятница, 14 июля 2023, 09:40
Силы обороны уничтожили три ДРГ на лодках в устье Днепра – Гуменюк
Наталья Гуменюк

За сутки 13 июля Силы обороны уничтожили три диверсионно-разведывательные группы врага в устье Днепра.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Детали: В частности на вопрос ведущего, пробует ли враг делать вылазки ДРГ на острова в русле Днепра, которые последние несколько месяцев были "серой территорией", Гуменюк ответила следующее.

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Прямая речь: "Они пытаются время от времени там маневрировать, собирая информацию о движении Сил обороны, пытаясь ротировать свой личный состав. И за минувшие сутки нами было обнаружено три таких группы на трех лодках.

Все результативно уничтожены: 11 оккупантов и три лодки ушли по курсу русского военного корабля".

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Темы: Херсонская областьвойна
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