Силы обороны уничтожили три ДРГ на лодках в устье Днепра – Гуменюк

За сутки 13 июля Силы обороны уничтожили три диверсионно-разведывательные группы врага в устье Днепра.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Детали: В частности на вопрос ведущего, пробует ли враг делать вылазки ДРГ на острова в русле Днепра, которые последние несколько месяцев были "серой территорией", Гуменюк ответила следующее.

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Прямая речь: "Они пытаются время от времени там маневрировать, собирая информацию о движении Сил обороны, пытаясь ротировать свой личный состав. И за минувшие сутки нами было обнаружено три таких группы на трех лодках.

Все результативно уничтожены: 11 оккупантов и три лодки ушли по курсу русского военного корабля".

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