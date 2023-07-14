Пристайко пояснив свій коментар щодо "сарказму" Зеленського

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко переконаний, що сарказм не потрібен між дружніми країнами, так він прокоментував своє зауваження щодо "нездорового сарказму" президента Володимира Зеленського у відповідь на слова очільника міноборони Британії Бена Воллеса.

Джерело: коментар Пристайка УП

Пряма мова Пристайка: "Саркастичний коментар британського міністра про Амазон отримав таку ж саркастичну відповідь президента Зеленського. Але я впевнений, що сарказм між дружніми країнами не потрібен!"

Деталі: За його словами, якщо Воллесу щось не подобається, він міг би це не виносити в публічний простір, а просто сконтактуватись з самим Пристайком.

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"Тим більше що і президент Зеленський, і весь український народ, включно з нашими солдатами, які використовують британську техніку, завжди дякують Великій Британії", - зауважив український посол.

Передісторія:

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь.

Коли президента Зеленського попросили прокоментувати цю заяву, він запевнив, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку. Але також додав, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

У свою чергу Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.