Пристайко пояснив свій коментар щодо "сарказму" Зеленського

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко переконаний, що сарказм не потрібен між дружніми країнами, так він прокоментував своє зауваження щодо "нездорового сарказму" президента Володимира Зеленського у відповідь на слова очільника міноборони Британії Бена Воллеса.

Джерело: коментар Пристайка УП

Пряма мова Пристайка: "Саркастичний коментар британського міністра про Амазон отримав таку ж саркастичну відповідь президента Зеленського. Але я впевнений, що сарказм між дружніми країнами не потрібен!"

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Деталі: За його словами, якщо Воллесу щось не подобається, він міг би це не виносити в публічний простір, а просто сконтактуватись з самим Пристайком.

"Тим більше що і президент Зеленський, і весь український народ, включно з нашими солдатами, які використовують британську техніку, завжди дякують Великій Британії", - зауважив український посол.

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