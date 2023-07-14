Пристайко пояснив свій коментар щодо "сарказму" Зеленського
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко переконаний, що сарказм не потрібен між дружніми країнами, так він прокоментував своє зауваження щодо "нездорового сарказму" президента Володимира Зеленського у відповідь на слова очільника міноборони Британії Бена Воллеса.
Джерело: коментар Пристайка УП
Пряма мова Пристайка: "Саркастичний коментар британського міністра про Амазон отримав таку ж саркастичну відповідь президента Зеленського. Але я впевнений, що сарказм між дружніми країнами не потрібен!"
Деталі: За його словами, якщо Воллесу щось не подобається, він міг би це не виносити в публічний простір, а просто сконтактуватись з самим Пристайком.
"Тим більше що і президент Зеленський, і весь український народ, включно з нашими солдатами, які використовують британську техніку, завжди дякують Великій Британії", - зауважив український посол.
Передісторія:
- Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь.
- Коли президента Зеленського попросили прокоментувати цю заяву, він запевнив, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку. Але також додав, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".
- У свою чергу Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.