Пристайко объяснил свой комментарий относительно "сарказма" Зеленского
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко убежден, что сарказм не нужен между дружественными странами, так он прокомментировал свое замечание относительно "нездорового сарказма" президента Владимира Зеленского в ответ на слова главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса.
Источник: комментарий Пристайко УП
Прямая речь Пристайко: "Саркастический комментарий британского министра о Амазон, получил такой же саркастический ответ президента Зеленского. Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен!"
Детали: По его словам, если Уоллесу что-то не нравится, он мог бы это не выносить в публичное пространство, а просто связаться с самим Пристайко.
"Тем более что и президент Зеленский, и весь украинский народ, включая наших солдат, которые используют британскую технику, всегда благодарят Великобританию", - отметил украинский посол.
Предыстория:
- Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.
- Когда президента Зеленского попросили прокомментировать это заявление, он заверил, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку. Но также добавил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично".
- В свою очередь Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" слова Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.