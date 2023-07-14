Пристайко объяснил свой комментарий относительно "сарказма" Зеленского

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко убежден, что сарказм не нужен между дружественными странами, так он прокомментировал свое замечание относительно "нездорового сарказма" президента Владимира Зеленского в ответ на слова главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса.

Источник: комментарий Пристайко УП

Прямая речь Пристайко: "Саркастический комментарий британского министра о Амазон, получил такой же саркастический ответ президента Зеленского. Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен!"

Детали: По его словам, если Уоллесу что-то не нравится, он мог бы это не выносить в публичное пространство, а просто связаться с самим Пристайко.

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"Тем более что и президент Зеленский, и весь украинский народ, включая наших солдат, которые используют британскую технику, всегда благодарят Великобританию", - отметил украинский посол.

Предыстория:

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений.

Когда президента Зеленского попросили прокомментировать это заявление, он заверил, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку. Но также добавил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично".

В свою очередь Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" слова Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.