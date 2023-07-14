Пристайко объяснил свой комментарий относительно "сарказма" Зеленского

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко убежден, что сарказм не нужен между дружественными странами, так он прокомментировал свое замечание относительно "нездорового сарказма" президента Владимира Зеленского в ответ на слова главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса.

Источник: комментарий Пристайко УП

Прямая речь Пристайко: "Саркастический комментарий британского министра о Амазон, получил такой же саркастический ответ президента Зеленского. Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен!"

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Детали: По его словам, если Уоллесу что-то не нравится, он мог бы это не выносить в публичное пространство, а просто связаться с самим Пристайко.

"Тем более что и президент Зеленский, и весь украинский народ, включая наших солдат, которые используют британскую технику, всегда благодарят Великобританию", - отметил украинский посол.

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