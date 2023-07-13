Пристайко розкритикував слова Зеленського про подяку Воллесу щоранку

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

Джерело: Пристайко сказав в коментарі Sky News

Пряма мова посла: "Я думаю, він відповів трохи з сарказмом.. коли президент Зеленський сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що цей сарказм − це здоровий сарказм".

Vadym Prystaiko says he doesn't think President Zelenskyy's "sarcasm" at the NATO summit "is healthy".



"We're not expecting anybody to fight for us, we only ask for equipment," he says. https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/p0gQI6Zcsm — Sky News (@SkyNews) July 13, 2023

Деталі: Водночас Пристайко додав, що Україні не варто показувати Росії, що між нею і партнерами можуть бути якісь непорозуміння − ворог повинен знати, що Україна і партнери працюють разом.

Він також зазначив, що якщо щось трапиться, то "Бен може зателефонувати мені і розповісти все, що він хоче".

Пристайко також підкреслив, що Україна не чекає, що хтось буде воювати за неї, а просить лише спорядження.

Передісторія: