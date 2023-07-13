Пристайко розкритикував слова Зеленського про подяку Воллесу щоранку
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.
Джерело: Пристайко сказав в коментарі Sky News
Пряма мова посла: "Я думаю, він відповів трохи з сарказмом.. коли президент Зеленський сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що цей сарказм − це здоровий сарказм".
Vadym Prystaiko says he doesn't think President Zelenskyy's "sarcasm" at the NATO summit "is healthy".— Sky News (@SkyNews) July 13, 2023
"We're not expecting anybody to fight for us, we only ask for equipment," he says. https://t.co/PAiZ4D1jU3
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/p0gQI6Zcsm
Деталі: Водночас Пристайко додав, що Україні не варто показувати Росії, що між нею і партнерами можуть бути якісь непорозуміння − ворог повинен знати, що Україна і партнери працюють разом.
Він також зазначив, що якщо щось трапиться, то "Бен може зателефонувати мені і розповісти все, що він хоче".
Пристайко також підкреслив, що Україна не чекає, що хтось буде воювати за неї, а просить лише спорядження.
Передісторія:
- Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь.
- Коли президента Зеленського попросили прокоментувати цю заяву, він запевнив, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку. Але також додав, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".