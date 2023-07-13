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Пристайко розкритикував слова Зеленського про подяку Воллесу щоранку

Ірина БалачукЧетвер, 13 липня 2023, 16:48
Пристайко розкритикував слова Зеленського про подяку Воллесу щоранку
Вадим Пристайко. Фото ОП

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

Джерело: Пристайко сказав в коментарі Sky News

Пряма мова посла: "Я думаю, він відповів трохи з сарказмом.. коли президент Зеленський сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не думаю, що цей сарказм − це здоровий сарказм".

Деталі: Водночас Пристайко додав, що Україні не варто показувати Росії, що між нею і партнерами можуть бути якісь непорозуміння − ворог повинен знати, що Україна і партнери працюють разом.

Він також зазначив, що якщо щось трапиться, то "Бен може зателефонувати мені і розповісти все, що він хоче".

Пристайко також підкреслив, що Україна не чекає, що хтось буде воювати за неї, а просить лише спорядження.

Передісторія:

Теми: Велика Британіядопомога УкраїніЗеленський
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