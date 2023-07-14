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Кулеба не думає, що запрошення України в НАТО відклали для торгу з Росією

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 14 липня 2023, 11:33

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не бачить підстав вважати, що США залишають питання щодо членства України в НАТО відкритим, аби був простір для поступок у переговорах з Росією за мир.

Джерело:  Дмитро Кулеба в інтерв’ю ICTV, цитує "Європейська правда"

Деталі: Кулебу запитали, наскільки правдоподібні припущення, що Сполучені Штати хочуть залишити питання членства України у НАТО для можливого торгу з РФ, коли дійде до перемовин про завершення війни.

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Голова МЗС відповів, що така версія "має право на існування з точки зору логіки", але така позиція не звучить ані публічно, ані в персональних розмовах із американськими посадовцями.

Пряма мова: "Навіть те, що я почув від президента Байдена, – всі почули, просто ми почули більш детально за зачиненими дверима, – і публічно президент Байден чітко сказав, що тепер ні в кого не повинно залишатися сумнівів у тому, що Україна буде членом НАТО. 

Коли президент Сполучених Штатів робить таку заяву, очевидно, що він бере на себе певне політичне зобов’язання".

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Деталі: Кулеба додав, що Україна спершу натяками, а перед самітом "дуже прямолінійно" доносила до партнерів, що перемовини будь із ким не повинні впливати на членство України в Альянсі, що "це мета, якої ми досягнемо за будь-яких умов".

Також міністр заявив, що загалом задоволений результатами саміту НАТО і вважає, що тепер запрошення для України ближче, ніж здається

Передісторія:

  • Рішення Вільнюського саміту Північноатлантичного Альянсу містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".
  • У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

Читайте також: Альянс без плану дій: чому саміт НАТО у Вільнюсі став провалом та що варто робити Україні 

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Теми: НАТОКулеба ДмитроБайденпереговори
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