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Кулеба не думает, что приглашение Украины в НАТО отложили для торга с Россией

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 14 июля 2023, 11:33

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит оснований считать, что США оставляют вопрос о членстве Украины в НАТО открытым, чтобы было пространство для уступок в переговорах с Россией за мир.

Источник:  Дмитрий Кулеба в интервью ICTV, цитирует "Европейская правда"

Детали: Кулебу спросили, насколько правдоподобны предположения, что Соединенные Штаты хотят оставить вопрос членства Украины в НАТО для возможного торга с РФ, когда дойдет до переговоров о завершении войны.

Глава МИД ответил, что такая версия "имеет право на существование с точки зрения логики", но такая позиция не звучит ни публично, ни в персональных разговорах с американскими чиновниками.

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Прямая речь: "Даже то, что я услышал от президента Байдена, – все услышали, просто мы услышали более подробно за закрытыми дверями, – и публично президент Байден четко сказал, что теперь ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что Украина будет членом НАТО. 

Когда президент Соединенных Штатов делает такое заявление, очевидно, что он берет на себя определенное политическое обязательство".

Детали: Кулеба добавил, что Украина сначала намеками, а перед саммитом "очень прямолинейно" доносила до партнеров, что переговоры с кем-либо не должны влиять на членство Украины в Альянсе, что "это цель, которой мы достигнем при любых условиях".

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Министр также заявил, что в целом доволен результатами саммита НАТО и считает, что теперь приглашение для Украины ближе, чем кажется.

Предыстория:

  • Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".
  • В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

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Оружие в обмен на реформы: все о "гарантиях безопасности" Украины, объявленных на саммите НАТО.

Темы: НАТОКулеба ДмитрийБайденпереговоры
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