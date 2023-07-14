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Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 11:36
Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий рекорд
Тетяна Плачкова. фото з її Facebook

Позафракційна народна депутатка Тетяна Плачкова офіційно склала повноваження народної депутатки.

Джерело: нардеп фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко та нардеп "Голоса" Ярослав Железняк у соцмережах

Деталі: 283 голосами Рада достроково припинила повноважень Плачкової за її заявою.

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Пряма мова Геращенко: "Плачкова з ОПЗЖ склала мандат. Вона запамʼяталася хіба тим, що в розпал війни разом з іншими ОПЗЖистами їздила в Москву на поклон до Путіна/ Володіна/ Медведева".

Пряма мова Железняка: "В парламенті залишилося 404 депутата (новий рекорд).

Ще із цікавого, для наявності групи або фракції в цьому скликанні мінімально необхідно 17-ть депутатів.

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І зараз одразу дві групи на грані: депутатська група "Партія "За майбутнє" 17 (вийшов Мінько С.А.) депутатська група "Відновлення України" 17  (після складання мандату Плачкової Т.М.)".

Нагадаємо: Плачкова була обрана нардепкою від ОПЗЖ у 2019 році. 15 березня 2022 року вийшла з фракції ОПЗЖ. У травні 2022 року вступила у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".

Теми: Верховна Рада
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