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Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"

Валентина РоманенкоПятница, 14 июля 2023, 11:36
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый рекорд
Татьяна Плачкова. фото из ее Facebook

Внефракционный народный депутат Татьяна Плачкова официально сложила полномочия народного депутата.

Источник: нардеп фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в соцсетях

Детали: 283 голосами Рада досрочно прекратила полномочия Плачковой по ее заявлению.

Прямая речь Геращенко: "Плачкова из ОПЗЖ сложила мандат. Она запомнилась разве тем, что в разгар войны вместе с другими ОПЗЖистами ездила в Москву на поклон к Путину/ Володину/ Медведеву".

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Прямая речь Железняка: "В парламенте осталось 404 депутата (новый рекорд).

Еще из интересного, для наличия группы или фракции в этом созыве минимально необходимо 17-ть депутатов.

И сейчас сразу две группы на грани: депутатская группа "Партия "За майбутнє" 17 (вышел Минько С.А.) депутатская группа "Відновлення України" 17 (после сложения мандата Плачковой Т.М.)".

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Напомним: Плачкова была избрана нардепом от ОПЗЖ в 2019 году. 15 марта 2022 года вышла из фракции ОПЗЖ. В мае 2022 года вступила в новообразованную депутатскую группу "Відновлення України".

Темы: Верховная Рада
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