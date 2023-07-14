Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"

Валентина РоманенкоПятница, 14 июля 2023, 11:36
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый рекорд
Татьяна Плачкова. фото из ее Facebook

Внефракционный народный депутат Татьяна Плачкова официально сложила полномочия народного депутата.

Источник: нардеп фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в соцсетях

Детали: 283 голосами Рада досрочно прекратила полномочия Плачковой по ее заявлению.

Реклама:

Прямая речь Геращенко: "Плачкова из ОПЗЖ сложила мандат. Она запомнилась разве тем, что в разгар войны вместе с другими ОПЗЖистами ездила в Москву на поклон к Путину/ Володину/ Медведеву".

Прямая речь Железняка: "В парламенте осталось 404 депутата (новый рекорд).

Еще из интересного, для наличия группы или фракции в этом созыве минимально необходимо 17-ть депутатов.

ВИДЕО ДНЯ

И сейчас сразу две группы на грани: депутатская группа "Партия "За майбутнє" 17 (вышел Минько С.А.) депутатская группа "Відновлення України" 17 (после сложения мандата Плачковой Т.М.)".

Напомним: Плачкова была избрана нардепом от ОПЗЖ в 2019 году. 15 марта 2022 года вышла из фракции ОПЗЖ. В мае 2022 года вступила в новообразованную депутатскую группу "Відновлення України".

Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Верховная Рада
Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны
Пять дополнительных оснований для прекращения выплаты пенсии: Рада приняла законопроект за основу
Рада создала комиссию, цель которой помочь русским народам стать свободными
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: