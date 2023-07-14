Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"

Внефракционный народный депутат Татьяна Плачкова официально сложила полномочия народного депутата.

Источник: нардеп фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в соцсетях

Детали: 283 голосами Рада досрочно прекратила полномочия Плачковой по ее заявлению.

Прямая речь Геращенко: "Плачкова из ОПЗЖ сложила мандат. Она запомнилась разве тем, что в разгар войны вместе с другими ОПЗЖистами ездила в Москву на поклон к Путину/ Володину/ Медведеву".

Реклама:

Прямая речь Железняка: "В парламенте осталось 404 депутата (новый рекорд).

Еще из интересного, для наличия группы или фракции в этом созыве минимально необходимо 17-ть депутатов.

И сейчас сразу две группы на грани: депутатская группа "Партия "За майбутнє" 17 (вышел Минько С.А.) депутатская группа "Відновлення України" 17 (после сложения мандата Плачковой Т.М.)".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Плачкова была избрана нардепом от ОПЗЖ в 2019 году. 15 марта 2022 года вышла из фракции ОПЗЖ. В мае 2022 года вступила в новообразованную депутатскую группу "Відновлення України".